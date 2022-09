Kommentar Scheinreferenden in Ukraine: Ein verbrecherischer Landraub

Russland gibt sich im Osten und Süden der Ukraine als Schutzmacht aus. Dabei ist das Handeln Putins purer Imperialismus, meint unser Redakteur.

Die russische Regierung schafft in den besetzten Gebieten im Süden und Osten der Ukraine Tatsachen. Die Besatzer zwingen die Menschen in diesen Gebieten, russische Pässe anzunehmen, ohne die es keine Pensionen oder Genehmigungen zum Betrieb von Unternehmen gibt. Sie führen das russische Justiz- und Verwaltungssystem ein und lassen an den Schulen russischen Unterrichtsstoff lehren. Sie russifizieren die besetzten Gebiete, schon bevor die ohnehin feststehenden Ergebnisse der aktuell durchgeführten Scheinreferenden bekannt gemacht werden.

Das ist, wie der Angriffskrieg, ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Das Besatzungsrecht schreibt vor, dass die Souveränität eines Landes nach einer militärischen Besetzung nicht angetastet werden darf.

Russlands Handeln in der Ukraine: Es ist purer Imperialismus

Natürlich schert sich Putin nicht um das Völkerrecht. Bereits die Annexion der Krim war ein Verstoß gegen dieses weltweit gültige Recht. Aus Moskauer Sicht ist das Vorgehen legitim, ja zwingend geboten. Die Ost- und die Südukraine werden vom Kreml als russisches Kernland betrachtet. Einerseits mit Blick auf die Geschichte. Putin hat in seiner Rede zur Teilmobilmachung nicht von ungefähr auf das zaristische „Neurussland“ verwiesen, das die heutigen ukrainischen Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres umfasste.

Zum anderen gibt sich Russland als Schutzmacht der angeblich unterdrückten russischsprachigen Menschen im Osten und Süden der Ukraine. Dass nur die Allerwenigsten von Russland „befreit“ werden wollen, spielt keine Rolle. Das Vorgehen Moskaus ist nichts anderes als ein dreister wie verbrecherischer Landraub. Es ist purer Imperialismus.

