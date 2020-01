In der Sahelzone herrscht Chaos. Anstatt die Bundeswehr dort in einen Kampfeinsatz zu schicken, sollte Deutschland aber die Wirtschaft entwickeln.

Sahelzone: Pflugscharen statt Schwerter

Fernab der öffentlichen Wahrnehmung versinken die Staaten in der afrikanischen Sahelzone allmählich im Chaos. Nahezu täglich werden Burkina-Faso, Mali oder der Niger von Anschlägen erschüttert.

Erst vor wenigen Tagen starben Dutzende Soldaten der nigrischen Armee bei einem Angriff auf ein Militärcamp im Grenzort Chinagodar. In der Region sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht vor der Gewalt, die von islamistischen Milizen ausgeht, aber vor allem auch durch ethnische Konflikte befeuert wird.

Die als Stabilisierungseinsatz gedachte UN-Mission Minusma ist weit davon entfernt, ihre Ziele zu erreichen.

Vor dem Jahreswechsel hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vorgeschlagen, die Bundeswehr solle in der Region mit einem robusteren Mandat ausgestattet werden. Heißt: Deutsche Soldaten sollen ähnlich wie die Franzosen islamistische Gruppierungen bekämpfen.

Kramp-Karrenbauer hat generell eine deutlich aktivere Rolle der Bundeswehr in internationalen Konflikten vor Augen, wie ihre naive und international nicht abgesprochene Forderung nach einer Schutzzone in Nordsyrien gezeigt hat. Die Bundeswehr als Kampftruppe in der Sahelzone einzusetzen, wird die Probleme aber nicht lösen, sondern möglicherweise verschlimmern.

Hauptursache dafür, dass sich junge Männer von dschihadistischen und anderen Banden rekrutieren lassen, ist die desaströse wirtschaftliche Lage in den betroffenen Ländern. Perspektivlosigkeit und Testosteronüberschuss sind zwei wesentliche Komponenten für Verführbarkeit.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fährt seiner kampfeslüsternen Kabinettskollegin deswegen zu Recht in die Parade und beurteilt eine Ausweitung des Bundeswehr-Einsatzes skeptisch. Er wirbt für einen entwicklungspolitischen Ansatz, um speziell die Landwirtschaft in der Sahelzone nach vorne zu bringen. Das ist allemal klüger, als noch mehr Gewalt in eine Region zu exportieren, die bereits kocht.

Das Beispiel Afghanistan sollte Beweis genug dafür sein, dass solche Konflikte nicht mit Waffen zu gewinnen sind.