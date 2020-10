Die Warnung der Landesregierung an Lehrer, die womöglich in Risikogebieten Urlaub machen wollen, ist eindeutig. Warum sie auch richtig ist.

Der Begriff Solidarität ist mehr als eine Worthülse. In diesen Tagen, da die Corona-Krise unser Leben zu großen Teilen bestimmt, muss das jedem klar sein. Wir müssen unser Handeln mehr denn je danach ausrichten, dass wir nicht nur uns selbst nicht schaden, sondern auch das Risiko für unsere Umgebung jederzeit abwägen. Anders ausgedrückt: Wer immer noch Partys in geschlossenen Räumen feiert, mit 30, 40, 50 Freunden, der sagt dem Rest der Welt: Ihr seid mir egal.

Muss man die Herbstferien im Risikogebiet verbringen?

Dass von diesen Spielregeln auch der Urlaub betroffen ist, kann niemanden überraschen. Rückkehrer aus klassischen Reisegebieten, das gehört indes zur Wahrheit, haben sich seit Ischgl nicht mehr als auffällige Treiber der Infektionszahlen entpuppt. Gleichwohl sollte man sich ernsthaft fragen, ob man die Herbstferien in einem ausgewiesenen Risikogebiet verbringen möchte.

Lehrer tragen Verantwortung für ihre Schüler

Dass die Landesregierung Lehrern mit unbezahltem Urlaub und damit Gehaltsverzicht droht, falls sie nach einem solchen Trip in Quarantäne müssen, klingt streng, ist aber nur folgerichtig: Lehrer sollten sich nicht nur ihrer Vorbildfunktion bewusst sein, sondern auch der Verantwortung, die sie für ihre Schüler tragen. Die haben in diesem Jahr weiß Gott unter der Krise genug gelitten mit ausgefallenem Unterricht. In diesem Bewusstsein sollten sich Lehrer ans Buchen etwaiger Reisen machen. Ob eine ausdrückliche Warnung dafür nötig war, ist eine andere Frage.