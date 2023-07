Regierungskrise Niederlande: Rutte - ein gewiefter Taktiker?

Der Rücktritt von Mark Rutte kann auch taktische Gründe haben – um letztlich eine neue Regierungskonstellation zu ermöglichen.

Noch vor wenigen Tagen hatte sich Mark Rutte in der NRZ über die guten Beziehungen zwischen den Niederlanden und dem gleich großen NRW geäußert, wie immer mit einem strahlenden Lächeln. Daher wirkte sein Rücktritt als Ministerpräsident und Chef der Koalition aus seinen rechtsliberalen Partei VVD, den Linksliberalen, Christdemokraten und der Christen-Union, ziemlich überraschend.

Angeblicher Auslöser war der Streit um ein verschärftes Asyl-Gesetz als Grund für den Rücktritt angegeben. Rutte verlangte – nicht anders als seine Parteifreunde in ganz Europa – mehr Härte etwa beim Familiennachzug, was wiederum seine Koalitionspartner nicht mittragen wollten.

Gutes Thema für Populisten

Zur Wahrheit gehört jedoch, dass die Asylzahlen in den Niederlanden aktuell nicht sonderlich hoch sind – aber immer ein gutes Thema für Populisten abgeben. Es ist also gut möglich, dass der gewiefte Rutte ganz einfach von all seinen anderen Problemen ablenken wollte. Etwa den großen Ärger mit den Bauern, die teils ihre Höfe aufgeben sollen, weil sie mit der Gülle ihrer Millionen Schweine und Rinder die Böden verseuchen.

Und ähnlich wie bei uns in Deutschland ist Ruttes Koalition äußerst wacklig, sie kam nur nach monatelangen Verhandlungen zustande. Wie es nun mit der Politik unseres wichtigsten Nachbarn weitergeht, ist ungewiss. Der Taktiker Rutte („Teflon-Mark“) könnte ein Bündnis mit den Christdemokraten und der erstarkten Bürger-Bauern-Bewegung suchen. Damit wäre er die eher „linken“ Kräfte los.

Asyl als Hebel, um Politik nach rechts zu verlagern

Allerdings hat sich bereits der üble Rechtspopulist Geert Wilders als Helfer in der Not angeboten. Und auch hier gibt es Parallelen bei uns und in ganz Europa: Das Thema Asyl wird zum Hebel, um die Politik nach rechtsaußen zu verändern. Eine Entwicklung, die große Sorgen machen muss – und auf die die demokratischen Parteien dringend eine Antwort benötigen.

