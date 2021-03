Regierung muss die Osterruhe zur Kurs-Korrektur nutzen

Mit ihrer Entschuldigung hat die Kanzlerin Größe gezeigt - nun muss die Regierung den roten Faden beim Corona-Management wieder finden.

Eines vorweg: Wer in Zeiten einer quälend langen Corona-Pandemie Verantwortung trägt und Entscheidungen trifft, macht Fehler. Das gilt für alle Führungsebenen, das gilt auch für die Bundeskanzlerin. Dass Angela Merkel auf die zu Recht vernichtenden Reaktionen auf den Bund-Länder-Gipfel schnell reagiert, indem sie die Schuld auf sich nimmt, sich entschuldigt und die leidige „Osterruhe“ wieder kassiert, spricht für sie. Ihr Auftritt war wohltuend angesichts des sonstigen politischen Schwarzer-Peter-Spiels und des Hin- und Herschiebens von Verantwortung.

Nähe zum normalen Menschen und zum normalen Leben verloren

Gleichwohl ist das nur die eine Seite der Medaille. Die aktuellen Geschehnisse um die Corona-Entscheidungen zeichnen ein Bild von Führung, die jeden roten Faden, jede Ordnung und vor allem die Nähe zum normalen Leben ganz normaler Menschen verloren zu haben scheint. Das gilt für die politischen Blasen in Brüssel und Berlin, das gilt aber ebenso für die Bundesländer, auch für NRW.

Der politische Druck ist enorm. Es geht um Menschenleben, um die wirtschaftliche Zukunft des Landes, um Millionen Schicksale. Gerade in dieser Lage haben die Menschen einen Anspruch auf verantwortungsvolle Führung. Wenn der Eindruck entsteht, es geht den (zum Teil überforderten) Entscheidern vor allem um persönliche Karrieren wie Minister-Posten, die Kanzlerkandidatur, Erfolge in Landtagswahlen oder bei einigen Abgeordneten ums eigene Bankkonto, dann bleibt das auf der Strecke, was für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft fundamental ist: Vertrauen.

Debatten-Gegner weichzukochen - das ist in der Pandemie keine ausreichende Taktik

Womit wir wieder bei der Kanzlerin wären. Deren Auftritt dürfte zu einem gewissen Teil authentisch sein, um Vertrauen zurück zu gewinnen. Er ist allerdings auch dem Druck derjenigen Länderchefinnen und -chefs geschuldet, die an der Entscheidung gar nicht oder nur teilweise beteiligt waren und jetzt in der politischen Heimat verbale Prügel bekommen. Sehr viel spricht zudem dafür, dass sich die jahrelang bewährte Kanzlerinnen-Taktik, ihre Gegenüber in stundenlangen Nachtsitzungen weichzukochen, überlebt hat. „Fangt morgens an und trefft tagsüber wache Entscheidungen!“, möchte man den Beteiligten zurufen.

Impfen, impfen, impfen - und alle Bremsen weg

Auch wenn die Osterruhe offiziell zu den Akten gelegt ist, könnte sie für „die Politik“ von Nutzen sein, um ein paar Tage zur Besinnung zu kommen und das eigene, hektische, teils irrationale Handeln zu hinterfragen. Zu entscheiden ist etwa, wie man Menschen möglichst schnell und unbürokratisch impft, ohne die Prioritäten-Reihenfolge ganz aufzugeben, damit die Schwachen nicht benachteiligt werden. Auch ist nicht mehr nachvollziehbar, warum weiterhin Impfstoff für Zweitimpfungen vorgehalten wird, anstatt mit möglichst vielen Erstimpfungen deutlich mehr Menschen zu schützen. Großbritannien hat bewiesen, dass die Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung durchaus länger sein können.

Fehlerkorrektur ist wichtig - der Schritt der Kanzlerin war richtig

Und wichtig wäre immer wieder der gemeinsame Hinweis: Die Gefahr durch Corona ist nicht vorbei, sondern durch zahlreiche Mutationen und noch immer zu wenig Impfstoff real und allgegenwärtig! Deshalb muss über allen Maßnahmen weiterhin die Sicherheit der Menschen und damit einhergehend die schnellstmögliche Impfstoff-Beschaffung einschließlich effizienter Impfstrategie stehen. Hilfreich und vertrauensbildend wäre es auch, eigene Fehler zu benennen und diese zu korrigieren. Da könnte der Auftritt der Bundeskanzlerin ein Anfang sein.