Ra(d)tlos: Der Verkehrsminister und die Schnellwege

Der Verkehrsminister freut sich über eine Demo für mehr Radwege. Wird Zeit: 13 Jahre nach dem Start des RS1 sind 19 Kilometer fertig – von 114.

Für eines ist der Radschnellweg Ruhr das ideale Vorzeigeprojekt: Um zu belegen, wie sich ein Land selbst in die Speichen fällt, vor lauter tollen Ideen nicht zum Umsetzen kommt und Zuständigkeiten und Akten hin- und herschiebt und am Ende nichts erreicht. In Essen werden immer neue Projekte erfunden, die den Radweg zu einem baulichen Highlight werden lassen könnten, wenn sie je entstünden. Während ein paar Kilometer weiter die vom ganzen Radelvergnügen nichts ahnende Deutsche Bahn lustig in diesen Tagen neue Oberleitungsmasten auf die angedachte Radtrasse setzt.

Zum Mitschreiben: Zwischen dem Start des ersten Satelliten und der Landung des ersten Menschen auf dem Mond verging weniger Zeit als zwischen der Ankündigung einer „Radautobahn“ von Duisburg bis Hamm bis zum heutigen Stand mit 14 von 114 Kilometern. Bei allenübrigen 170 Kilometern Radschnellwegenim Land sind gerade einmal 1500 Meter fertig geworden.

Fahrradhelm ab - zum Gebet. Alles andere hilft nicht.

Man greift sich an den Fahrradhelm, wenn man hört, wie sich der NRW-Verkehrsminister artig bedankt bei den Radfahrerinnen und Radfahrern für ihre Demo. Die aber wollen keine Nettigkeiten, sondern Fortschritte – nicht nur für sich, sondern im Sinne von Klimaschutz und Verkehrswende.

Der Mann ist seit anderthalb Jahren im Amt und man fragt sich: Wenn nicht einmal der NRW-Verkehrsminister in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass geklärt wird, wer was bis wann zu planen und zu bauen hat – wer, bitteschön, dann? Radlerinnen und Radler: Helm ab zum Gebet. Das wirkt mehr.

Radfahrer hassen Treppen – aber ein Treppenwitz muss sein: Es gibt einen Bauabschnitt der Radschnellwege mit einem fast verlässlichen Fertigstellungsdatum: 800 Meter kommen 2026 dazu – das Stück über den Rhein. Warum das in diesem Fall feststeht? Weil der Radschnellweg dort Teil einer Autobahnbrücke wird ...

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung