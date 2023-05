Putins grausames Gemetzel

Putin und seinen Spießgesellen im Kreml scheint es egal zu sein, wie viele junge Menschen sie auf dem Altar ihrer Großmannssucht opfern.

Der Krieg in der Ukraine kostet jeden Tag zahlreiche Menschenleben. In den heftigen Kämpfen der etwa 1300 Kilometer langen Front sind bereits Zehntausende Soldaten beider Seiten gestorben. Allein auf russischer Seite sollen es nach US-Geheimdienst-Einschätzungen seit Dezember mehr als 20.000 sein.

Zum Vergleich: in den zehn Jahren des Afghanistan-Krieges gab es 13.000 sowjetische Gefallene. Die russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte haben Tausende zivile Opfer gefordert; auch durch den ukrainischen Beschuss von Moskau besetzter Gebiete kommen Zivilisten zu Tode.

Es ist ein grausamer Krieg, der mit schweren und schwersten Waffen geführt wird, ein Krieg, von dem man dachte, er sei in dieser Form im Europa des 21. Jahrhunderts nicht mehr vorstellbar.

Die russische Strategie, mit dem Einsatz gigantischer Massen an Menschen und Material an der Front, koste es, was es wolle, Durchbrüche zu erzielen, ist in einer so brutalen Art und Weise menschenverachtend, dass es die Sprache verschlägt. Putin und seinen Spießgesellen im Kreml scheint es egal zu sein, wie viele junge Menschen sie auf dem Altar ihrer imperialistischen Großmannssucht opfern.

Ein Einlenken ist seitens des Kremls nicht zu erwarten. Putin hat die Tür zu zielführenden Verhandlungen in dem Moment verschlossen, als er im vergangenen Herbst weite Teile der Ukraine zu russischem Territorium erklärte; in seiner Logik kämpfen und sterben die russischen Soldaten derzeit auf russischem Boden und müssen weitere russische Gebiete „befreien“.

So pervers es klingt: Ohne die weitere Unterstützung der ukrainischen Regierung mit modernen Waffen und Aufklärung wird dieser Krieg nicht schnell enden. Putin und diejenigen, die diesen Krieg zu verantworten haben, sollten danach vor ein internationales Tribunal gestellt werden; auch für die Verbrechen an ihrem eigenen Volk.

