Putin verkalkuliert sich. Wir haben die Freiheit!

Putin lässt sich feiern für die Annexion der überfallenen ukrainischen Gebiete. Wenn er sich da mal nicht getäuscht hat ...

Was für eine Woche! Italien wählt rechts, in der Ostsee gibt es mutmaßlich einen Anschlag auf Gas-Pipelines, der Kanzler verkündet seinen „Doppelwumms“ und Putin holt Teile der Ukraine „heim ins Reich“ … Als politisch interessierter Zeitgenosse kommt man derzeit kaum zum Atemholen. Nachrichten überschlagen sich – und man muss höllisch aufpassen, Fakten von Spekulationen zu trennen.

Noch weiß niemand, was der Rechtsruck in Italien in der Regierungspraxis bedeutet. Niemand kann mit Gewissheit sagen, ob in der Ostsee Sprengsätze detonierten und wer dahinter steckt. Wen der 200-Milliarden-Abwehrschirm am Ende wirklich schützt, wird sich noch herausstellen müssen. Viele sprachen in Berlin von einem „historischen Tag“ – so wie beim Eurorettungsschirm. Ob es so kommt ...?

Noch ist unklar, wie sich die Annexion der ukrainischen gebiete auf den Krieg auswirkt

Auch die Frage, was die Annexion der ost- und südukrainischen Gebiete für den Fortgang des Krieges bedeuten, lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten – auch wenn die Experten in den Talkshows dazu viele Antworten anbieten.

Am Besten lassen sich die ganzen Stürme aushalten, wenn man fest auf einem stabilen Wertefundament steht. Macht Putin mir Angst? Selbstverständlich! Seit seinem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar ist unsere bis dahin relativ heile Welt aus den Fugen geraten – und vieles Undenkbare ist plötzlich denkbar geworden.

Aber in Panik geraten dürfen wir nicht. Die meisten von uns werden nun an Wohlstand verlieren. Und für die, für die es bisher noch nie einen Wohlstand gab, für die wird es eng werden, und sie brauchen unsere Hilfe: mit Wumms, Doppelwumms, vielleicht auch Dreifachwumms. Es ist schlimm, wenn ein Geschäft jetzt pleite geht. Es ist schade, wenn ein Schwimmbad schließen muss, weil Geld fürs Heizen fehlt. Und es ist echt blöd, dass wir nun abends im Wohnzimmer frösteln.

Der Westen hat das bessere, das erfolgreichere, das demokratische Staatssystem

Putin kalkuliert, dass wir im Westen diese Unbequemlichkeiten nicht lange aushalten werden. Er wird sich täuschen. Die Deutschen wissen, dass sie das bessere, das erfolgreichere System haben. Wir haben die Demokratie. Wir haben die Freiheit. Und es ist selbstverständlich, dass wir diese Errungenschaften wertschätzen, weil Putin uns täglich zeigt, dass sie nicht selbstverständlich sind.

Gestern veröffentlichte die FAZ eine Umfrage von Allensbach.: 73 Prozent der Deutschen sind davon überzeugt, dass die Demokratie besser geeignet ist, die Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Und nur neun Prozent meinen, dass Putin oder Xi Jinping in China das besser hinkriegen.

Das nennt man ein stabiles Fundament. Damit sollten sich die Stürme der kommenden Woche überstehen lassen.

