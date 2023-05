Pressefreiheit: Auch Selbstkritik ist nötig

Am 3. Mai wird der Tag der Pressefreiheit begangen. Welche Bedeutung er gerade jetzt hat - eine Analyse von NRZ-Chefredakteur Manfred Lachniet.

In Russland ist kürzlich die Journalistin Marija Ponomarenko für Jahre ins Gefängnis geworfen worden, weil sie Putins Feldzug gegen die Ukraine als Krieg benannt hat. Im Iran werden Journalisten bedroht, wenn sie über Proteste gegen die Kopftuchpflicht berichten. In anderen autoritären Ländern ist es nicht anders, wenn Presseleute Missstände aufzeigen wollen. Selbst im sonst freien London sitzt ein Journalist im Sicherheitsgefängnis, weil er nichts anderes getan hat, als grobe Menschenrechtsverletzungen der USA aufzudecken: Seit Jahren wartet Julian Assange vergebens auf seine Freilassung.

In den meisten Ländern der Erde gibt es keine Pressefreiheit. Denn immer gibt es dort einen Machthaber oder eine alles bestimmende Partei oder Gruppierung, die sich Kritik oder Nachfragen verbittet.

An diesen Ländern merkt jeder, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Pressefreiheit und Demokratie gibt. Wer autoritär regiert, kann die Presse schließlich nicht gebrauchen.

Doch auch bei uns in Deutschland ist nicht alles zum Besten bestellt. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Kollege der Thüringer Allgemeinen Zeitung bei einer AfD-Veranstaltung in Erfurt bedroht. Überhaupt zeigt sich, dass die Radikalen im Land nicht sonderlich viel von Pressefreiheit halten. Besonders die äußerst Rechten verachten die Presse als „vierte Gewalt“. Das Wort Lügenpresse hört man von ihnen oft.

Viel hinterhältiger indes ist der Vorwurf des „Mainstreams“. Er unterstellt, dass die Medien sowieso nur in gleicher Art und Weise berichteten. Und dabei schwingt die Vorstellung mit, dass die Presse mit den Mächtigen im Staat unter einer Decke stecke.

Diese Erzählung ist böswillig, und sie wirkt zersetzend. Und deshalb wird sie so gern von jenen benutzt, die sich als die einzigen Verkünder der „Wahrheit“ gerieren. Sie tun aufklärerisch und klug, führen aber nichts Gutes im Schilde. Ihnen beizukommen, ist nicht leicht, weil sie die Freiheit der Presse eben als Deckmantel benutzen, um unser Gemeinwesen in Misskredit zu bringen.

Viele Themen erscheinen gleich

Leider sorgen aber auch manche etablierte Medien selbst dafür, dass ihr Ruf und ihre Glaubwürdigkeit leiden. Wenn etwa Journalisten Themen nur danach auswählen, weil sie bei Google stark nachgefragt werden – dann führt das zwangsläufig zu einer Art Mainstream. Weil ja fast alle auf diese Themen anspringen. Doch was so populär und lesernah erscheint, birgt in Wirklichkeit eine Gefahr:

Denn wenn die Themen-Hitliste von Google der alleinige Maßstab für journalistische Relevanz wird, dann verschwindet der Raum für journalistische Kreativität, für Themen jenseits des Blickfelds und für kritische Stücke.

Genauso gefährlich ist das Streben nach effekthaschenden Überschriften. Sie werden formuliert, um besonders im Internet viele Klicks hervorzurufen. Doch wenn sich beim Lesen des eigentlichen Textes Ernüchterung breitmacht, dient das nicht dem guten Ruf des seriösen Mediums.

Das passiert übrigens auch, wenn Lappalien zu Staatsaffären hochgejazzt werden oder wenn Politiker medial erst bejubelt und Wochen später niedergeschrieben werden.

Übertreibungen, Skandalisierungen und nervös-aufgeregte Formulierungen tragen nicht zu sachlichen Diskussionen bei. Doch gerade die sind ja so wichtig, wenn unsere Gesellschaft keinen Schaden nehmen soll. Genau deshalb hat Ihre NRZ vor fünf Jahren den „NRZ-Kompass“ eingeführt, der unserer Redaktion ein Leitfaden für das tägliche Handeln sein soll.

Auch der oft staatstragende öffentlich-rechtliche Rundfunk schadet seinem Ansehen, wenn Intendanten und Top-Journalisten horrende Gehälter beziehen, wenn Gebührengelder für niveaulose Shows oder gierige Fußballverbände verschwendet werden und wenn die Internetauftritte der Sender den privat organisierten Tageszeitungen die Werbeeinnahmen wegnehmen.

Konkurrenz aus den sozialen Medien

Hinzu kommt die enorme Konkurrenz aus den sogenannten sozialen Medien: Sie machen süchtig und rauben vielen Menschen so viel Aufmerksamkeit, dass für seriöse und kritische Berichterstattung kaum noch Zeit bleibt. Was das für unsere Demokratie bedeutet, die ja auf gut informierte Bürgerinnen und Bürger baut, kann sich jeder leicht ausmalen.

Der 3. Mai als internationaler „Tag der Pressefreiheit“ mahnt dazu, die freie Berichterstattung überall auf der Welt zu schützen oder durchzusetzen.

Aufpassen auf die Mächtigen

In autoritären Staaten ist das ein schwerer und zäher Kampf mutiger Menschen. Hierzulande ist das zum Glück viel leichter, doch auch bei uns lauern Gefahren, die ich oben genannt habe. Schon in der Schule muss beigebracht werden, was glaubwürdige Medien von den manipulierenden und demokratie-feindlichen unterscheidet. Leider bleibt da im Alltag viel zu wenig Zeit. Letztlich muss eine Lösung gefunden werden, wie Zeitungsverlage in Zeiten medialer Bedrohungen wirtschaftlich bleiben können – und damit der verantwortliche Journalismus.

Denn es ist so entscheidend, dass eine freie und vor allem kritische Presse die Politik auf allen Ebenen unseres politischen Lebens begleitet: im Bundes- und im Landtag und genauso im städtischen Rat.

Ohne kritische Presse gäbe es keine Kontrolle der Mächtigen und Einflussreichen. Unser Gemeinwesen braucht Journalistinnen und Journalisten, die aufpassen. Gerade weil sie unbequem sind, helfen sie unserer Demokratie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung