Pendlerpauschale - die nächste Niederlage für die Grünen

Die Beschlüsse der Ampel bescheren viele gute Gaben. Die höhere Pendlerpauschale ist aber eine Niederlage für die Grünen.

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben gestern ein ganzes Füllhorn von guten Gaben über die Bürger ausgeschüttet. Woher das viele Geld angesichts der schon horrenden Kosten durch die Corona-Pandemie kommen soll, steht offenbar derzeit nicht ganz oben auf der Agenda 2022.

Dass die EEG-Umlage wegfallen würde, war lange angekündigt, Auch die Soforthilfen für ärmere Menschen waren ein ziemlich erwartbares Ergebnis der Runde. Dass angesichts der steigenden Energiekosten aber auch die Pendlerpauschale vorzeitig angehoben wird, hat einen gewissen Überraschungseffekt. Denn die Grünen haben sich im Vorfeld vehement gegen solche Pläne zur Wehr gesetzt – und konnten sich einmal mehr nicht gegen die Koalitionspartner durchsetzen. Was den Grünen die nächste krachende Niederlage im Poker um die Verwirklichung der eigenen Ziele in der Ampel-Koalition beschert.

Weder sozial noch gut fürs Klima

Dabei haben die Grünen ja gute Argumente. Eine höhere Pendlerpauschale ist keine schlaue Lösung. Sie ist eine steuerliche Subvention, die weder sozial ist noch unser Klima schützt. Die Pendlerpauschale lässt vor allem die profitieren, die viel fahren und überdurchschnittlich verdienen. Sie verleitet sogar dazu, einfach weiterzumachen wie bisher. Das ist unsozial. Das ist schädlich fürs Klima.

Wer jetzt die Pendlerpauschale anhebt, geht die eigentlichen Probleme nicht an. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum in den Städten. Solange das so ist, werden sich viele einfach keinen kurzen Weg zur Arbeit leisten können. Es fehlt auch an einem vernünftigen und bezahlbaren Angebot von Bussen und Bahnen, die ebenfalls die Umwelt schonen würden. Gerade auf dem Lande.

Das Thema wurde viel zu lange von der Politik verschlafen. Die heutigen Beschlüsse zur Pendlerpauschale sind dafür kein Weckruf.

