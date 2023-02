Parteinahe Stiftungen brauchen klare Regeln

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass auch die AfD-nahe Stiftung Anspruch auf Zuschüsse hat – wie die anderen Parteien auch.

Unser Grundgesetz regelt die herausgehobene Stellung der Parteien in unserer demokratischen Grundordnung. In Artikel 21 heißt es: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“ Für diese wichtige Aufgabe bekommen sie Geld vom Staat – anteilig nach den Stimmergebnissen bei den Wahlen. Das macht sie – neben den Beiträgen ihrer Mitglieder und Spenden – unabhängig und arbeitsfähig. 56,1 Millionen Euro bekam die Bundes-SPD im Jahr 2021. 51 Millionen gab es für die CDU und 30 Millionen Euro für die Grünen. Eine gute Investition der Bürger in das Funktionieren unseres Staates.

Die Parteien haben Stiftungen, die im In- und Ausland politische Bildung betreiben, politische Analysen erstellen und Stipendien vergeben – gerne auch an den parteipolitischen Nachwuchs. Auch dafür gibt es Geld vom Steuerzahler. Das Problem dabei: Es ist nicht klar geregelt, wer wie viel Geld bekommt. Das wird im Bundestag entschieden. Der Steuerzahlerbund stellte vor einiger Zeit die Frage, ob mehr als 60 Millionen Euro pro Jahr nicht arg viel Geld seien.

Offiziell müssen die Stiftungen unabhängig von den Parteien sein, denen sie nahestehen. Aber schon der Blick aufs Führungspersonal zeigt die Verflechtung. Norbert Lammert, der Ex-Chef der Ruhr-CDU, ist Vorsitzender der Adenauer-Stiftung, Martin Schulz, der glücklose SPD-Kanzlerkandidat, ist Chef der Ebert-Stiftung.

Anne Frank-Stiftung warnt vor der Entstehung einer extrem rechten Denkfabrik

Vermutlich wäre alles so geblieben, wenn der AfD ebenfalls Zugang zu dem üppigen Fördertopf gewährt worden wäre. Es muss einem nicht gefallen, dass eine rechte Stiftung Steuergeld bekommen soll. Aber die anderen Parteien dürfen sich das Geld nicht nach eigenem Gutdünken gegenseitig zuschieben. Zügig muss nun ein Gesetz verabschiedet werden, das die Finanzierung der Stiftungen nachvollziehbar regelt.

In diesem Gesetz sollte dann stehen, dass mit Steuern nicht Kaderschmieden von Parteien bezahlt werden, deren Ziel es ist, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu untergraben. Eine Demokratie muss nicht so tolerant sein, die Feinde der Demokratie zu bezahlen. Der Verfassungsschutz beobachtet, welchen Kurs die AfD einschlägt. Und die Frankfurter Anne Frank-Stiftung warnt bereits vor der Entstehung einer extrem rechten Denkfabrik, die mit Millionen aus Steuergeldern finanziert werde. Die Sorge kann man gut verstehen.

