Thyssenkrupp steuert panisch ins Ungewisse

Wohin steuert dieser einst so stolze Konzern bloß? Das dürften sich die meisten der noch gut 160.000 Beschäftigten bei Thyssenkrupp fragen. Und alle am Industriestandort Deutschland Interessierten.

Ein beständiger Kurs wird seit mindestens zehn Jahren vermisst. Mit dieser Feststellung ist eine große Enttäuschung darüber verbunden, dass es dem Management an der Spitze nicht gelingen will, den Industriekonzern im globalen Wettbewerb zukunftssicher aufzustellen. Mit Tradition ist es im Essener Glaspalast wohl schon länger nicht mehr weit her. Selbst die Kruppstiftung hat die Kontrolle über das Erbe verloren oder nach dem Tod von Berthold Beitz zugunsten von Finanzinvestoren einfach aufgegeben.

Es mag sentimental erscheinen, aber gestandene Metaller weniger wütend als vielmehr frustriert zu sehen, ist bitter.

Vielleicht ist das Ende der deutschen Industrienation tatsächlich bereits eingeläutet, vielleicht gar nicht mehr zu verhindern.

Die Innovationskraft hat merklich nachgelassen. Der technologische Vorsprung ist geschmolzen. Deutschland droht massiv Einfluss auf Wertschöpfungsketten zu verlieren. Das betrifft längst auch die stärksten Branchen.

Automobilhersteller möchten in Zukunft Softwarekonzerne sein. Mit „Tech oder Tod“ suggeriert VW-Konzernchef Herbert Diess gar Alternativlosigkeit. Ein Ola Källenius träumt von „Windows für Autos“. Ist das wirklich alles, ist da ein Absturz nicht vorprogrammiert? Und er lädt wie Diess die Verantwortung für Autobau alter Schule auf die Zulieferer ab – die ohnehin bereits den Löwenanteil am Autobau bewerkstelligen.

Konzerne wie Thyssenkrupp, VW oder Daimler scheinen eines gemeinsam zu haben: Sie steuern offenbar mehr oder weniger panisch ins Ungewisse.