Ohne Beschränkungen für Autofahrer geht es nicht

Das Fahrverbot auf der A40 ist vom Tisch. Aber es gibt Auflagen für die Stadt Essen. Und das Umweltbundesamt fordert Tempolimits auf Autobahnen.

Es ist kurios, dass der Kompromiss für bessere Luft in Essen und die Forderung nach Tempo 120 auf der Autobahn ausgerechnet auf den Tag fiel, an dem bei der Motorshow in Essen hochgezüchtete PS-Protze gefeiert werden, als gäbe es keine Klimadebatte. „Feel the Power“ heißt dort das Motto. Und es lockt jeden Tag mehr Leute an als die Parole „Fridays for Future“. Geteilte Gesellschaft – auch hier.

Benzinpreise rauf, Pendlerpauschale streichen, Parkgebühren drastisch verteuern, Fahrspuren streichen, Tempolimits … kein Wunder, dass die Lobbyisten beim ADAC angesichts dieser Forderungen Schnappatmung bekommen. Die Deutsche Umwelthilfe hat ausschließlich die abgasgeplagten Anwohner an den Hauptverkehrsstraßen im Blick, und das Umweltbundesamt stellt seine Maximalforderungen auf, um aus Sicht ihrer Experten die CO2-Umweltziele zu erreichen. Die Politik muss die unterschiedlichen Interessen nun ausgleichen. Draußen auf dem Land fährt keine U-Bahn. Und wer sich zwölf Euro Quadratmetermiete nicht leisten kann, muss aufs Land ziehen und muss zur Arbeit pendeln. Ohne Auto geht das oft nicht. Längst nicht jeder kann sich ein teures E-Auto leisten. „Wir müssen die Menschen mitnehmen“ sagt der Verkehrsminister und meint: Es braucht Zeit für die Akzeptanz unpopulärer Einschnitte. Hitzewellen, Dürren und Stürme haben Deutschland stark zugesetzt Sehr viel Zeit bleibt nach Ansicht der meisten Wissenschaftler aber nicht. Hitzewellen, Dürren und Stürme brachten die Bundesrepublik gerade erstmals auf Platz 3 im Klima-Risiko-Index. Nur Japan und die Philippinen wurden noch stärker direkt von Extremwetter getroffen. Es muss gehandelt werden. Es gibt Entscheidungen, die lassen sich sofort umsetzen, weil sie der Umwelt helfen und Autofahrern kaum Nachteile bringen. Tempo 120 auf der Autobahn zum Beispiel. Anderes wird man schnell tun müssen und dem Bürger zumuten können, sich daran zu gewöhnen. Umweltspuren wie in Düsseldorf und jetzt in Essen. Und weniger Parkplätze in der City. Der Autofahrer muss mitgenommen werden. Aber er muss auch mitgehen. Vielleicht sogar mal häufiger zu Fuß. Und wie wäre es denn, am Wochenende mit Bahn und Bus zur Automesse nach Essen zu fahren ...