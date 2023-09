Ob vier Tage Arbeit wirklich reichen ...?

Die IG Metall packt die Forderung nach einer Viertagewoche auf den Tisch? Weniger zu arbeiten - das passt wenig zur aktuellen Wirtschaftslage.

In Deutschland geht die Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg um. Angst sei, so sagt man, selten ein guter Ratgeber, und aus der Wirtschaftsforschung weiß man, dass Pessimismus die Neigung zu Investitionen und zu Konsum bremst und eine negative Entwicklung noch verstärken kann. Es lohnt sich also in schwierigen Zeiten umso mehr, auf das zu gucken, was gut läuft in unserem Land. Noch nie waren so viele Menschen in Arbeit wie derzeit, die meisten Unternehmen melden volle Auftragsbücher, die Menschen konsumieren, sitzen in Biergärten und Straßencafés, geben Geld aus. Und wenn man sie fragt, wie sie die Lage für sich ganz persönlich einschätzen, ist viel Optimismus zu spüren.

Das heißt aber nicht, dass man die Augen vor den Herausforderungen verschließen darf, vor denen unsere Volkswirtschaft steht. Der Staat häuft gerade viele Milliarden Euros Schulden an, der Strompreis ist hoch, und die Löhne sind gut. Es stimmt, dass so manche Industriegüter im Ausland günstiger produziert werden können und deshalb die Verlagerung von Produktionsstätten droht. Andere Länder holen auf, lernen dazu und werden zur ernsthaften Konkurrenz für das Label „Made in Germany“. Bei der Automesse in München lässt sich das studieren.

Die Deutschen werden hart arbeiten müssen, um den Wohlstand zu bewahren

Die Deutschen werden hart arbeiten müssen, um den Wohlstand auch für kommende Generationen zu bewahren und gleichzeitig den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen. Kann sein, dass es dazu mehr Arbeit als bisher bedarf, vielleicht auch längerer Lebensarbeitszeit. Mit weniger Arbeit wird es kaum gehen.

Das heißt aber nicht, dass es verboten wäre, über eine Viertagewoche nachzudenken. Schon jetzt gibt es Unternehmen, die damit gute Erfahrungen machen. Sie bleiben hoch produktiv, denn die Mitarbeitenden sind besser motiviert, weil sie eine Viertagewoche besser mit ihrem Privatleben vereinbaren können. Überall wird das nicht gehen, es braucht individuelle Lösungen, die zum Unternehmen passen. Wahr bleibt: Das Geld für die Löhne muss erwirtschaftet werden – egal an wie vielen Tagen.

