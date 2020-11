Wer eine „Dunkelfeldstudie“ zur unsichtbaren Kriminalität ankündigt, der weckt Erwartungen. Die Studie, die die Landesregierung jetzt vorgelegt hat, erfüllt sie nur in Ansätzen. Es ist ein kurzes Hineinleuchten ins Dunkle mit der Taschenlampe.

Die Ergebnisse? Wenig überraschend: Menschen fühlen sich in schmuddeligen Gegenden unsicher; viele Bürger haben mehr Angst vor Verbrechern als früher, obwohl die offizielle Kriminalstatistik suggeriert, die Gefahr nehme ab; zu wenige Taten – vor allem in der Partnerschaft – werden nie angezeigt. Was wir schon vor der Studie wussten. Die Lehren, die die Landesregierung aus den Ergebnissen zieht, sind indes zu begrüßen: Mehr Polizeipräsenz und mehr Opferhilfe würden das Sicherheitsempfinden stärken.

NRW braucht etwas, was Polizeigewerkschaften schon lange fordern: Einen regelmäßigen „Sicherheitsbericht“ von Polizeiexperten, Wissenschaftlern, Statistikern und Juristen. Einen Bericht, der auch Kindesmissbrauch, politischen Extremismus und das Organisierte Verbrechen intensiver beleuchtet. Nicht mit der Taschenlampe, sondern mit dem Suchscheinwerfer. ​