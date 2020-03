NRW nimmt die innere Sicherheit ernst

Viele Menschen würden diesen Satz unterschreiben: Das Leben in NRW ist immer gefährlicher geworden. Stimmt aber nicht. Die Unsicherheit ist vor allem eine gefühlte und keine, die einer statistischen Überprüfung standhielte. In vielerlei Hinsicht leben wir heute auch in NRW sicherer als kaum jemals zuvor. Das lässt sich zum Beispiel an der Verkehrsunfallstatistik und an vielen Details in der Kriminalitätsstatistik ablesen.

Der im Grunde gute Trend passt nicht in die Katastrophenszenarien, die Rechtspopulisten entwerfen, um Menschen zu verunsichern. Er sollte aber kein Anlass zur Selbstzufriedenheit sein. Denn während die Zahl der Straftaten insgesamt sinkt – zum Beispiel die Einbruch-Kriminalität –, gibt es Verbrechen, die gerade jetzt besondere Aufmerksamkeit verdienen. Der Rechtsterrorismus gehört dazu und die offenbar riesigen Netzwerke von Tätern, die Kinder missbrauchen.

Der Kampf gegen Einbrecher gelingt in NRW recht gut, weil er von Politik und Sicherheitsbehörden und Bürgern sehr ernst genommen wird. Der Kampf gegen rechte und religiöse Extremisten, gegen Kinderschänder und andere Verbrecher verlangt genau diese Konsequenz. Damit die nächste Statistik auch hier fallende Zahlen ausweist.