Niemand braucht ein Gastarbeiter-Denkmal

An Rhein und Ruhr wird der Vorschlag diskutiert, ein Denkmal für Gastarbeiter zu errichten. Das findet viel Zustimmung. Aber braucht das jemand?

Toni Polster ist nicht als berühmter Denker und Philosoph bekannt geworden. Der Österreicher hat viele Tore für den 1. FC Köln geschossen (Das ging in den 90er-Jahren offenbar noch) und wurde von den Fans sehr verehrt. In seinem typischen Wiener Dialekt hat er einem Reporter mal gesagt: „Ein Denkmal will ich nicht sein, darauf scheißen ja nur die Tauben.“

Recht hat der Mann. Auch er war Gastarbeiter in Deutschland, freilich mit ganz anderem Hintergrund als die vielen Menschen, die aus Italien, Spanien, Portugal und aus der Türkei zu uns kamen, um am Wirtschaftswunder mitzuarbeiten – und auch mitzuverdienen. Die Männer haben ihre Familien nachgeholt. Pizzerien, Eis-Salons und Dönerbuden sind ein Hinweis darauf, dass die deutsche Kultur nicht nur die Zuwanderer beeinflusst hat, sondern dass das zunächst Fremde auch auf unseren Alltag abfärbt. Wie sollte das auch anders sein? Das berühmt gewordene Zitat des Schriftstellers Max Frisch bringt das auf den Punkt: „Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.“ Hier haben doch alle eine Zuwanderer-Vergangenheit in der Familie Wir haben hier viel Übung damit. Schließlich haben hier im Herzen von NRW fast alle Menschen eine Zuwanderervergangenheit. Da muss man nicht bis zu den Römern zurückgehen. Die Industrialisierung, der Abbau von Kohle und das Kochen von Stahl wären ohne polnische Einwanderer gar nicht möglich gewesen. Spannungsfrei ist das nie gewesen. Aber am Ende hat man sich stets zusammengerauft und ist gemeinsam gewachsen. Nicht überall klappt die Integration. Es bilden sich Ghettos, und verwundert nimmt man zur Kenntnis, dass in manchen Familien auch in der dritten Generation zu Hause türkisch gesprochen wird. Die Zuwanderung nach Nordrhein-Westfalen geht immer weiter Integration braucht guten Willen und Fleiß. Eine Alternative dazu gibt es nicht. Denn die Zuwanderung geht weiter. In Moers arbeiten nun vier Hebammen aus Italien und demnächst werden Lokführer aus Vietnam unsere Züge lenken. Ein Denkmal braucht es dazu nicht. Einen Streit darum schon gar nicht. Besser als der Blick zurück ist es, nach vorne zu schauen und einer aufkeimenden Ausländerfeindlichkeit den Boden zu entziehen. Es kommen Menschen, und als solche werden wir sie behandeln. Wer, wenn nicht wir? Darin haben die Menschen an Rhein und Ruhr viel Übung.