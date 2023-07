Niederlande und Deutschland müssen Toleranz stärker vorleben

Aus der Grenzregion. Aus Feinden können Freunde werden. Dem gedenken die Niederlande und Deutschland immer wieder. Doch in beiden Ländern schwindet Toleranz.

Deutschland und die Niederlande haben zwischen den Trümmern des Zweiten Weltkrieges das Unmögliche geschafft: Aus Feinden sind Freunde geworden. Das wird zurecht immer wieder groß gefeiert. Die deutsch-niederländische Freundschaft ist auch deshalb eine ganz besondere Verbindung, weil man sich aufgrund von Geografie und Sprache besonders nahe fühlt.

Was in der Nachkriegszeit zwischen Deutschland und den Niederlanden gelungen ist, kann aber auch gegenüber anderen funktionieren. Feinde können tatsächlich zu Freunden werden. Wer diese Erfahrung gemacht hat, sollte ein gemeinsames Interesse an Toleranz in Europa haben.

Populismus in den Niederlanden und Deutschland

Das ist in der niederländischen und deutschen Gesellschaft immer weniger der Fall: Nationalistische, rassistische, antisemitische und antimuslimische Ansichten sind in der Mitte beider Gesellschaften angekommen, die aus der nationalsozialistischen Vergangenheit hätten lernen können.

Trotzdem verzeichnet die AfD Rekordwerte, ebenso wie die populistische BBB-Partei in den Niederlanden. Sie will eine Asyl-Obergrenze – und auch in Deutschland möchten erschreckend viele sich einfach abschotten.

Niederlande und Deutschland sollten Toleranz vorleben

Mahnungen wie „Nie wieder“ erreichen oder überzeugen Teile der deutschen wie niederländischen Bevölkerung und einige Parteien nicht. Wenn die Niederlande und Deutschland ihre Lehren aus Faschismus und Holocaust wirklich ernst nehmen, muss das politisch heißen: Solidarität nicht nur für die direkten europäischen Nachbarn, auch wenn das gerade sehr unbeliebt ist.

Stattdessen muss es in beiden Ländern ein bedingungsloses „Willkommen“ und „welkom“ für alle geben, die vor Krieg und Verfolgung fliehen – egal von woher und an was sie glauben. Egal, ob man sie als ähnlich oder anders wahrnimmt. Gerade die Niederlande und Deutschland sollten bei diesem Thema stärker vorangehen und Toleranz vorleben. Die gemeinsame Freundschaft kann dafür Vorbild sein. (mh)

