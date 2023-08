News statt Fake News

Fake News, absichtlich gefälschte Nachrichten, sollen Menschen und Meinungen manipulieren. Man muss genau prüfen, von wem Nachrichten kommen.

Unsere Welt wäre besser, wenn alle Menschen eine gute Tageszeitung abonnieren würden. Wer das tut, gibt viel Geld für geprüfte Artikel aus, die von Journalistinnen und Journalisten recherchiert und geschrieben, die dafür jahrelang ausgebildet, von einer verantwortungsbewussten Chefredaktion ausgewählt wurden, und die dafür so bezahlt werden, dass sie – bei angemessen bescheidener Lebensführung – davon sogar eine Familie ernähren können. Das verschafft uns Unabhängigkeit. Wir müssen nichts erfinden und übertreiben, damit man unsere Artikel kauft. Unsere Angebote sind Informationen und Vertrauenswürdigkeit. Gut, dass dies vielen etwas wert ist. Immer noch!

Aber viele verzichten inzwischen auf das Abonnement einer Zeitung und informieren sich lieber kostenlos im Internet – oft aus zweifelhaften Quellen. Es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl nur deshalb gewonnen hat, weil viele Wähler ernsthaft der Internet-Verleumdung geglaubt haben, Hillary Clinton und ihre „intellektuelle Ostküstenclique“ hielten Kinder in dunklen Kellern gefangen. Und die Briten entschieden sich mit knapper Mehrheit gegen die EU, weil im Internet viele Lügen über die Kosten der Union verbreitet wurden. Jetzt wurde auch ein NRZ-Artikel gefälscht, um Fake News zu verbreiten.

Journalismus hat eine wichtige Funktion für die Demokratie

Es ist nicht auszuschließen, dass dahinter die Sabotage durch autokratisch gelenkte Staaten steckt, die die freiheitlichen und toleranten westlichen Demokratien destabilisieren wollen. Da wird dann zur Bürger- und zur Wählerpflicht, sich darum zu bemühen, echte Nachrichten von Fake News zu unterscheiden.

Der Journalismus wird in Deutschland geschützt, weil er eine wichtige Funktion innerhalb unserer Grundordnung erfüllt. Zeitungen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk werden heute von rechts außen angegriffen – aus durchsichtigen politischen Motiven. Wir sind in all den Jahrzehnten seit dem Krieg gut gefahren mit einem der Wahrheit verpflichteten Journalismus britischer und amerikanischer Prägung. Heute müssen wir mehr denn je erklären, wie wir arbeiten und warum eine unabhängige Presse unverzichtbar ist. Das tun wir in vielen Diskussionsrunden, auch mit der Kolumne unseres Ombudsmannes, mit der Veröffentlichung vieler Kommentare und Leserbriefe.

Gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern entsteht so der Journalismus, so wie wir ihn lieben. Mit „News“ statt mit Fake News.

