Nach dem Synodalen Weg bleibt die Freiheit in der Grauzone

Mit weichgespülten Kompromissen und Vertagungen ist die Konferenz zum Synodalen Weg in Frankfurt zu Ende gegangen. Viele hatten mehr erhofft.

Von einem „Meilenstein“ sprach der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Wenn der nicht Georg Bätzing, sondern Pater Brown heißen würde, hätte ihn vermutlich sogleich eine Stimme vom Kruzifix herunter ermahnt, nicht so schamlos zu übertreiben. Ein großer Wurf ist das nicht. Wenn man schon eine Metapher mit „Stein“ sucht, dann passen eher die zentnerschweren Steinbrocken, die den Bischöfen von ihren Seelen gefallen sind. Der öffentliche Streit, der angesichts der großen Unterschiede in den Auffassungen unausweichlich schien – und vielleicht hilfreich gewesen wäre – er ist ausgeblieben.

Es spricht für den Zustand der katholischen Kirche, dass nun schon als Erfolg gefeiert werden soll, dass Frauen in Wortgottesdiensten etwas sagen dürfen. Die Segnung homosexueller Paare in der Kirche soll nun erlaubt werden, und auch die Bischöfe wollen nun akzeptieren, dass Menschen ganz unterschiedliche geschlechtliche Veranlagungen haben können. Das ist gut, und das gilt es auch anzuerkennen. Hinter diese Position kann die katholische Kirche in Deutschland nun nicht mehr zurück – ganz gleich, was die alten Männer in Rom dazu sagen.

Es ist vielleicht etwas billig, das allein auf den Wunsch nach Machterhalt zu schieben

Mehr Gleichberechtigung von Frauen und mehr Beteiligung von Laien haben sich viele erhofft, die den Synodalen Weg in den vergangenen dreieinhalb Jahren mitgegangen sind. Doch da gibt es auch auf deutschen Bischofsstühlen noch Widersacher, und es ist vielleicht etwas billig, das allein auf den Wunsch nach Machterhalt zu schieben. So manche Tradition ist theologisch begründet und muss nun neu gedacht und diskutiert werden. So geht es nun in Trippelschritten weiter. Zu langsam für viele. Aber immerhin: Die Richtung stimmt.

Und die, die die Kirche verändern wollen, füllen die Grauzonen, die der Papst ihnen lässt – oder die der Papst nicht sieht oder um des lieben Friedens willen übersieht. Im Bistum Essen werden schon längst schwule Paare gesegnet. Schon längst leiten Frauen Gemeinden. Schon längst taufen Frauen Kinder. Die Einheit der Weltkirche, die ein hohes und zu bewahrendes Gut ist, hat all das bisher nicht gefährdet.

