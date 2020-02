Tobias R., der mutmaßliche Mörder von Hanau, lebte in seiner eigenen Welt. Einer Wahnwelt. In seinem Selbstbezichtigungsschreiben faselt er von Geheimdiensten, die unsere Gedanken fernsteuern, von Reisen durch die Zeit und von Zuwanderern, die sich in ihrer Historie als nicht leistungsfähig erwiesen hätten. Die Deutschen dagegen hätten „die Menschheit als Ganzes emporgehoben“.

Tobias R. war ein geisteskranker Rassist.

Der Staat kann uns nicht vor jedem Irren schützen. Zumal Tobias R., so die ersten Erkenntnisse der Ermittler, vor seiner Tat weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei einschlägig aufgefallen ist. Der gelernte Bankkaufmann führte offenbar nach außen ein bürgerliches Leben, verweigerte sogar den Kriegsdienst. Es gab wohl keine Warnsignale.

Immer mehr Menschen radikalisieren sich

Aber der Staat – und das sind wir alle – ist verantwortlich für das gesellschaftliche Klima, in dem Rassismus, Hass und Homophobie gedeihen. Immer mehr Menschen radikalisieren sich; sie wachsen in einem Umfeld auf, in dem verbaler Extremismus als legitimes Mittel des politischen Diskurses akzeptiert wird. Das Internet und die in diesem Fall gar nicht sozialen Medien sind Katalysatoren für die Verbreitung des extremen Gedankenguts.

Eine verhängnisvolle Entwicklung. Denn auf Gewalt mit Worten folgt Gewalt mit Taten. Das gilt für Donald Trump, der Mexikaner generell als Vergewaltiger bezeichnet, ebenso wie für die Rechtspopulisten der AfD-Landtagsfraktion, die bei einer Veranstaltung ein rassistisches Kindermalbuch auslegen. Und es gilt erst recht für alle Rechtsextremisten, die den Mörder von Hanau jetzt als Helden feiern. Sie vergiften die Gesellschaft.

Das ist der falsche Weg

Es ist eine Schande, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen in Deutschland, namentlich Migranten, Juden und Muslime sowie jene, die sich für sie einsetzen, nicht mehr sicher fühlen können. Wenn der Zentralrat der Muslime die Gläubigen nun auffordert, sich selbst zu schützen, droht eine Beschleunigung der Gewaltspirale. Das ist der falsche Weg; das Gewaltmonopol liegt beim Staat.

Nein, die Behörden waren bisher nicht auf dem rechten Augen blind. Das wäre eine Übertreibung. Aber die Politik und in der Folge die Exekutive haben die Gefahr von rechts zumindest viel zu lange unterschätzt. Der Nationalsozialistische Untergrund, der Anschlag von Halle, die Ermordung des Regierungspräsidenten in Kassel: Die schreckliche Tat von Hanau kommt nicht aus dem Nichts.

Deutschland muss den Kampf gegen den Rechtsextremismus intensivieren. Das heißt: mehr Personal, mehr Geld in die Beobachtung der Szene stecken, radikale Tendenzen im Internet früher erkennen, Menschen, die Waffen tragen dürfen, regelmäßig und besser überprüfen. – Das ist eine Frage der Ressourcen. Rassisten deutlich machen, dass sie nicht erwünscht sind. – Das ist eine Frage der Einstellung.

Aufstehen gegen Rassismus und Extremismus

Und hier kommt der Einzelne, hier kommen wir ins Spiel: Wer auf diesen Hass trifft, sei es im Internet oder in der Kneipe, muss sagen: Ich will das nicht. Wir müssen aufstehen gegen Rassismus und Extremismus. Wir müssen Stellung beziehen.

Auch wir als Journalisten dieser Zeitung sagen: Wir wollen das nicht! Rassistische, extremistische, die Menschenwürde in den Dreck ziehende Zuschriften werden wir konsequent zur Anzeige bringen. Egal, ob sie von rechts oder von links kommen.

Wahnsinnigen wie Tobias R. muss der gesellschaftliche Nährboden entzogen werden.