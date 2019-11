„Mister Untersuchungsausschuss“ mal ganz naiv

Justizminister Biesenbach drohen Ermittlungen wegen Falschaussage im U-Ausschuss. Sie wären der Schlussakt in einem unwürdigen Schauspiel.

Den Titel „Mister Untersuchungsausschuss“ trug Peter Biesenbach zu Oppositionszeiten durchaus mit Stolz. Kaum ein Abgeordneter des Landtags hat so viel Erfahrung in parlamentarischer Aufklärungsarbeit wie der 71-jährige Rechtsanwalt aus Hückeswagen. Biesenbach, inzwischen Justizminister des Landes, ist also alles andere als ein unbedarfter Zeuge. In der eigentlich albernen „Hacker-Affäre“ um Ex-Umweltministerin Schulze Föcking, die ohne Not von der Staatskanzlei zum Politikum hochgejazzt wurde, agiert der CDU-Mann aber wie einer.

Biesenbach ruft als oberster Dienstherr zunächst den ermittelnden Staatsanwalt persönlich an und wundert sich, dass das als Einmischung ins Verfahren gewertet werden könnte. Gleich danach ruft er Kabinettskollegin und Hauptzeugin Schulze Föcking an, will an das Gespräch aber keine Erinnerung haben - und doch sicher wissen, mit ihr nicht über die Ermittlungen geredet zu haben. Vielleicht übers Wetter? Dass sich der Untersuchungsausschuss auf den Arm genommen fühlt vom Zeugen Biesenbach, ist bei so viel gespielter Naivität keine Überraschung. Spätestens wenn die Staatsanwaltschaft offiziell Ermittlungen gegen ihren eigenen Dienstherrn wegen des Verdachts der Falschaussage einleitet, ist Biesenbach längste Zeit Justizminister gewesen.