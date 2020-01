Missbrauchsopfer endlich ernst nehmen

Langsam dämmert es Abgeordneten in Bund und Ländern, der Polizei, Staatsanwälten und Richtern, wie tief dieser Sumpf ist. Wie groß und dicht die Netzwerke jener gesponnen sind, die sich an Minderjährigen vergehen und nicht einmal vor dem Missbrauch der eigenen Kinder zurückschrecken. Sexuelle Gewalt gegen Kinder hat es immer und überall gegeben, weit vor der Erfindung des Internets und der sozialen Medien. Aber erst jetzt, nach all den schrecklichen Fällen, die bekannt wurden, beginnt der Staat vorsichtig, den Tätern härter nachzustellen, auch mit zeitgemäßen Mitteln. Lügde, Bergisch-Gladbach, die vielen Priester-Skandale, die Vergewaltigungen in Heimen und Internaten, das alles lässt sich nicht mehr so einfach kleinreden und verschweigen, wie in vergangenen Jahrzehnten.

Dass Ermittler nun als „Lockvögel“ mit computergenerierten Bildern in einschlägigen Foren Täter aufspüren dürfen, ist nur zu begrüßen. Der Staat rüstet auf, rechtlich und technisch. Leider sind die Behörden noch immer überfordert, weil das Problem so groß und die Zahl der Fahnder so klein ist. Die Experten im NRW-Landtag bemängelten am Freitag zu Recht eine oftmals „unterirdische“ Personalausstattung in Jugendämtern und fehlenden Sachverstand.

Was könnte helfen? Zum Beispiel unabhängige Beschwerdestellen, an die sich Opfer und Zeugen bedenkenlos wenden können, weil man sie dort ernst nimmt.