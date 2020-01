Merz hat Sympathien gewonnen – doch das reicht nicht

Auf Aktionärstreffen werden selten strategische Entscheidungen getroffen und noch seltener Neuigkeiten verkündet. Sie sind eine Chance für Unternehmenslenker, ihre Arbeitgeber von sich zu überzeugen, die Eigentümer. Nicht gegrillt zu werden, gilt als Erfolg, Aktionären neues Vertrauen abzuringen, ist die Königsdisziplin. Nach den Reaktionen vieler Kleinaktionäre zu urteilen, hat Martina Merz genau das geschafft. Die neue Thyssenkrupp-Chefin hat im Ruhrcongress viele Sympathien gewonnen, dem Applaus nach wünschen sich die Anteilseigner, dass Merz Vorstandsvorsitzende bleibt und nicht wie angekündigt bald in den Aufsichtsrat zurückgeht. Ein bemerkenswertes Statement.

Merz fand die richtigen Worte, hat die Lage des Konzerns nicht im Ansatz zu beschönigen versucht und unmissverständlich erklärt, wie sie das zu ändern gedenkt. Ein Gutteil des Tafelsilbers muss verkauft werden, um den Konzern sanieren zu können. Unter ihr höchstwahrscheinlich mehr als unter ihrem Vorgänger Guido Kerkhoff. Sie will schließlich Schluss machen mit dem „Durchwurschteln“ der vergangenen Jahre. Das „Schiff“, wie sie die Industrie-Ikone nennt, brauche „viel mehr Wasser unterm Kiel“, sagte sie – und meinte viel mehr Milliarden aus dem Aufzugverkauf.

Allein: Über Wende zum Guten oder Untergang des Industrietankers entscheiden nicht Sympathiepunkte, sondern die Verhandlungsergebnisse und strategischen Weichenstellungen der kommenden Wochen. Merz versprach den Aktionären in die Hand, sie werde „das Schiff“ Thyssenkrupp bis zur nächsten Hauptversammlung 2021 „in ruhige Gewässer gebracht“ haben. Einige vor dem Aktionärstreffen recht erhitzte Gemüter hat sie damit beruhigt. Es ist aber ein durchaus mutiges bis gewagtes Versprechen angesichts der desolaten Lage des Dax-Absteigers.

Der von Merz genannte Preis von gut 15 Milliarden Euro für die Aufzugsparte ist überraschend niedrig, die meisten Beobachter am Kapitalmarkt hatten mit deutlich mehr gerechnet. Der spontane Kursrückgang der Aktie ist leichter zu verkraften als die Gewissheit, dass der Konzern einen umso größeren Teil seiner Ertragsperle wird verkaufen müssen, um genug Geld für Sanierung und Neustart einzusammeln. Auf längere Sicht wäre es enorm wichtig, die Mehrheit an den Aufzügen zu behalten, um verlässliche Gewinne aus der Sparte einplanen zu können. Ob das in der mit jeder Woche schwieriger werdenden Finanzlage aber überhaupt noch möglich ist, steht nun aber infrage.

Da die Baustellen noch dieselben sind wie vor einem Jahr, der Befreiungsschlag aber nach wie vor aussteht, sind die Existenzsorgen bei Thyssenkrupp so groß wie nie zuvor. Der Stahl ist dabei, den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Nach der geplatzten Tata-Fusion muss er allein die Lücke schließen, braucht dafür umso mehr Investitionen für die unerlässliche Modernisierung seiner Stahlwerke. Die Autoteile-Sparte plagen ähnliche Probleme und dem Industrieanlagenbau spricht Merz die Kraft ab, allein zurechtzukommen.

Die Kapitänin will das Ruder ihres Schiffes bald wieder abgeben, wird stets betont. Ob sie das wirklich will, weiß nur sie selbst. Damit bleibt ungewiss, ob im Oktober schon wieder der nächste Wechsel an der Konzernspitze ansteht. Nach den wilden Jahren wäre dagegen etwas mehr Konstanz das Gebot der Stunde. Thyssenkrupp muss sich entscheiden, ob Merz doch Chefin bleibt oder aber rasch eine Nachfolge präsentieren. Je schneller, desto besser.