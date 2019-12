In Köln wurde ein Mitarbeiter der Stadt mit dem Messer getötet, als er von einem Bürger Geld eintreiben wollte. Das war nicht der erste Angriff.

Mehr Schutz für Mitarbeiter der Behörden ist nötig!

Vermutlich hatte sich der 47-Jährige auf das Wochenende gefreut. Vielleicht wollte er heute noch die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen, vielleicht für Freunde leckere Kekse backen, vielleicht morgen mit seinen Eltern den dritten Advent feiern … Wie viele von uns ist er gestern Morgen zur Arbeit gegangen. Anders als wir ist er am Nachmittag nicht nach Hause gekommen. Er wurde in Ausübung seines Dienstes erstochen. Was für ein furchtbares Verbrechen! Wer tröstet jetzt die Hinterbliebenen?

In Zukunft sollte die Polizei bei Risiko-Einsätzen dabei sein

Es war, soviel man jetzt weiß, die Tat eines geistig Verwirrten. Er soll schon früher einmal ausgerastet sein und eine städtische Mitarbeiterin angegriffen haben. Diesmal waren sie zu zweit gekommen. Geschützt hat sie das nicht. Müssen die Vorschriften verschärft werden? Es spricht viel dafür, bei Personen, die schon einmal durch Gewalt aufgefallen sind, in Zukunft die Polizei mitzuschicken.

Das Opfer war arglos, sah den Einsatz auch in diesem Fall wohl als Routinejob. Der Staat hat ihn dorthin geschickt. Er war im Auftrag der Bürger dort. Für uns. Zurecht sind wir betroffen. Zurecht muss die Forderung lauten, alles zu tun, um die Mitarbeiter von Behörden so gut wie möglich zu schützen.