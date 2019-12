Mehr Respekt, mehr Sachlichkeit: Das wären gute Vorsätze

Schlanker werden, keinen Alkohol trinken, sich gesünder ernähren, mehr Sport treiben, häufiger Freunde treffen, nicht so viel arbeiten: Für Millionen Menschen ist der heutige Tag wieder der Tag der Ankündigungen. Die Motivation ist hoch, die guten Vorsätze sind formuliert – und werden in der Regel spätestens Ende Januar gebrochen. Das dürfte zu Beginn des neuen Jahrzehnts nicht anders sein als in der Vergangenheit.

Dabei würde es unserer Gesellschaft und damit jedem Einzelnen guttun, wenn wir den einen oder anderen Vorsatz gemeinsam formulieren und auch umsetzen würden. Wir könnten uns zum Beispiel vornehmen – Achtung, jetzt wird’s altmodisch – in politischen und gesellschaftlichen Debatten und im Alltag mit mehr Respekt und Toleranz miteinander umzugehen. Wir sollten es zumindest versuchen.

Drei Beispiele für mehr Respekt und Toleranz

Drei Beispiele, wie es nicht sein darf: Wenn die Initiative „Fridays for Future Deutschland“ zu Weihnachten per Twitter fragt, warum die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr reinreden – „die sind doch eh bald nicht mehr dabei“, so ist das wahrlich nicht tolerant oder gar respektvoll, sondern dumm, abstoßend, diffamierend, verletzend. Wenn der WDR-Kinderchor Dortmund von der Oma als Umweltsau singt, so ist dies dieselbe Kategorie.

Gleiches gilt ausdrücklich auch für die unsäglichen Beschimpfungen, Beleidigungen und Hasstiraden, die über eine Greta Thunberg ausgegossen werden, nur weil sie sich mit großem Aufwand für den Klimaschutz einsetzt und (zu Recht) die jämmerlichen Ergebnisse der UN-Klimakonferenz von Madrid kritisiert. In zu vielen Fällen gelingt es derzeit nicht mehr, Andersdenkende angemessen zu behandeln.

Das alte Jahrzehnt verabschiedet sich mit Phänomenen, die sich, auch getrieben durch die so genannten sozialen Medien, zuletzt schrittweise verstärkten: Polarisierung, Emotionalisierung, Verrohung – dies in der Sprache, aber auch im Umgang miteinander.

Absolute Harmonie zwischen den Generationen gab es nie

Die permanente Gereiztheit zieht schleichend in den Alltag ein, verdrängt die gemeinsame Lösungssuche und installiert stattdessen eine Gehässigkeits- und „Schaum vor dem Mund“-Kultur, die für Gesellschaften zu ernsthaften Belastungen werden. Die Trumpsche Spaltung der USA und die Brexit-Verwerfungen in Großbritannien sind da nur zwei Beispiele.

Richtig ist, dass es gesellschaftliche und politische Konflikte immer gab und immer geben wird. Die inhaltliche Auseinandersetzung um Themen und Personen, der Kampf um Macht und Mehrheiten, ist das Wesen einer demokratischen Gesellschaft. Und richtig ist auch, dass es die absolute Harmonie zwischen den Generationen nie gab. Die Alten guckten stets mit Skepsis auf das, was die Jungen so treiben, und umgekehrt wollten diese den Alten zeigen, wie man es richtig macht, wie man eine offene, tolerante und moderne Gesellschaft gestaltet.

Das ist so lange in Ordnung, wie man vernünftig miteinander umgeht. Indem man – Achtung, schon wieder altmodisch – einander zuhört und wenigstens versucht, Andersdenkende zu verstehen. Indem man politische Mehrheiten und deren Entscheidungen akzeptiert, indem man Konflikte nicht auf Alt gegen Jung, Reich gegen Arm, Radfahrer gegen SUV-Besitzer, Vermieter gegen Mieter, Ost gegen West oder Stadt gegen Dorf reduziert.

Forderung nach mehr Respekt, Toleranz und Sachlichkeit

Die Forderungen nach mehr Respekt, mehr Toleranz, mehr Sachlichkeit und weniger Aufgeregtheit scheinen etwas aus der Zeit gefallen zu sein, häufig werden sie als naiv oder gar weltfremd abgetan. Deshalb sind sie aber nicht falsch, im Gegenteil.

Und zum Übergang in ein neues Jahrzehnt wären sie zumindest eine Überlegung wert. Vielleicht sogar mehr.