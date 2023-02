Lufthansa-IT-Panne: Sorge um wachsende Abhängigkeit

Die IT-Panne bei der Lufthansa macht klar, wie stark wir von unserer Infrastruktur abhängen. Zum Glück war es nur ein Bagger – und kein Hacker.

Ein technischer Defekt in einer Trafostation taucht plötzlich ein ganzes Stadtviertel ins Dunkel, ein kaputtes Relais im Stellwerk legt den Bahnverkehr einer ganzen Region für Stunden lahm – und nun hat mutmaßlich ein unachtsamer Baggerfahrer die große Lufthansa erheblich ins Schlingern gebracht und Tausenden Fluggästen Verspätungen, Flugausfälle und sonstige Umstände beschert.

Schäden in Millionenhöhe dürften daraus entstanden sein. Man bangt fast ein bisschen mit, ob der Mann im Bagger oder dessen Firma angemessen versichert sind.

Der Staat muss Vorsorge gegen Hacker treffen

Das aktuelle Flugfiasko, das ja keineswegs nur das Luftdrehkreuz Frankfurt betraf, führt einem einmal mehr drastisch vor Augen, wie abhängig unsere Gesellschaft von einer funktionierenden Infrastruktur ist. Gerade in Fragen der Mobilität, aber auch bei der Energieversorgung gilt das in wachsendem Maße. Zumal es ja nicht nur technische Probleme sind, die ihr zusetzen können, sondern auch Täter, die sich in krimineller Absicht an ihr zu schaffen machen. Dass der Staat hier seine Vorsorgemaßnahmen verstärken muss, daran kann es keine Zweifel geben.

Gegen dumme Zufälle oder kaputte Bauteile kann man sich schlechter wappnen. Nur gut, dass die Baggerschaufel das Telekomkabel nicht zum Start in die Sommerferien durchtrennte ...

