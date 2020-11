Im umstrittenen Beschluss zur Verlängerung des sogenannten Lockdown light verbergen sich viele gute und schlechte Eigenschaften der Regierung Laschet gleichermaßen. Zum einen bleibt der Ministerpräsident seinem tastenden Stil treu, der ausweislich der nackten Corona-Zahlen besser ist als sein Ruf. In einer Pandemie, die in keinem Koalitionsvertrag steht, muss die Politik wohl auf Sicht fahren.

Laschets Credo, dass Grundrechtseingriffe immer von der jeweils aktuellen Infektionslage abhängig gemacht werden müssen, ist schwer zu widersprechen. Es geht ja nicht um einen Krisenmanager-Contest mit „Recall“ fürs Kanzleramt, sondern um Gesundheitsschutz und Funktionstüchtigkeit von Kliniken bei Aufrechterhaltung von bürgerlichen Freiheitsrechten.

Gerade weil die Lage so unkalkulierbar ist, wirkt Laschets Kommunikation jedoch meist wenig durchdacht. Zunächst ließ er sich in die Rolle des obersten Lockdown-Lockerers drängen. Ende Oktober vermittelte er dann den Eindruck, eine neuerliche Schließung von Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen bliebe auf den November beschränkt. Schon weil Milliardenhilfen nicht beliebig oft zu gewähren seien. Dann wechselte Laschet abrupt die Tonlage zum „härtesten“ Weihnachten der Nachkriegsgeschichte und verlängert nun sogar alle Einschränkungen - mit Ausnahmen über die Festtage - bis mindestens Januar.

Reibereien mit Städten und Schulleitungen

Derweil opponiert Koalitionspartner FDP seit Wochen rhetorisch gegen die Corona-Maßnahmen und arbeitet sich in Berlin an ihrem „Merkel-Trauma“ ab, trägt aber faktisch in Düsseldorf das volle Bund-Länder-Programm 1:1 mit. Solcher Regierungspragmatismus ist verantwortungsvoll in Krisenzeiten. Politisch aber wird dieser liberale Gegensatz von Text und Tat auf Dauer gefährlich für eine Funktionspartei mit historischem „Umfaller“-Image.

Zudem wirft der laxe Umgang der Landesregierung mit dem Kleingedruckten der grundsätzlich richtigen Lockdown-Verlängerung Fragen auf. Das Rückzugsgefecht etwa um „Wechselmodelle“ aus Präsenz- und Distanzunterricht in der Schule wirkt albern.

NRW will sie nur „schulspezifisch“ akzeptieren, nicht aber „stadtweit“. Mit Händen und Füßen hat man sich gegen den „Solinger Weg“ gewehrt, um jetzt dasselbe in Grün als dringende Empfehlung ab Klasse 8 im Bund-Länder-Beschluss zu finden. Hier wurde in Reibereien mit Städten und Schulleitungen unnötig Zeit und Kraft vergeudet. Bayern macht einfach klare Vorgaben.

Krisen sind die Stunde der Erklärer

Ärgerlich auch die Unschärfe beim neuen Alarmwert von 200 Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohner. Darunter fallen acht NRW-Kommunen. Welche Zusatzmaßnahmen dort künftig ergriffen werden sollen? Unklar. Kontaktbeschränkungen an Weihnachten? Relativiert Laschet mit dem Satz: „Kein Mensch wird das Nachzählen am Heiligen Abend unter dem Christbaum.“

Die neue Kunden-Quadratmeter-Relation im Einzelhandel wird Menschenansammlungen allenfalls vor die Ladentür verlegen. Und ab wann ein Ort „belebt“ ist und damit fürs Silvester-Feuerwerk verboten, bleibt der Kreativität der Rathäuser überlassen. Sie haben ja auch sonst nichts zu tun.

Krisen seien die „Stunde der Exekutive“, lautet die inzwischen abgedroschene Politik-Weisheit. Richtiger wäre: Krisen sind die Stunde der Erklärer. Was entschieden wird, muss in Phasen in der Unsicherheit besonders gut nachvollziehbar sein. Davon kann in NRW keine Rede sein.