Lauterbachs Klinikreform hat viele Problemfelder

Die Resonanz der Kliniken auf Lauterbachs Reformpläne ist kritisch. Zu Recht: Wichtige Problemfelder werden ignoriert.

Lauterbachs Klinikreform soll die Behandlungsqualität und Personallage verbessern, wird aber auch unweigerlich mit Standortschließungen verbunden sein. Dass die Betroffenen solcher Ideen keine Jubelarien anstimmen, kann nicht verwundern. Dennoch sollten die Ergebnisse der Umfrage dem Gesundheitsminister zu denken geben.

Die Resonanz fällt nämlich weniger hysterisch als analytisch aus und ist ja keineswegs durchgängig negativ. Aber es bestehen einfach Problemfelder.

Einer der Trugschlüsse im Hause Lauterbach könnte die unterstellte hohe Mobilität des Klinikpersonals sein. Mal eben den Arbeitsplatz um 30, 40 Kilometer an einen anderen Standort verlegen zu müssen, wird so manche Pflegekraft ins Grübeln bringen, ob sie sich nicht doch beruflich ganz neu orientieren sollte. Die Personalsituation könnte sich in eine ganz andere Richtung entwickeln, als vom Minister erhofft.

Im fernen Berlin wird zudem möglicherweise unterschätzt, wie wichtig den Menschen auf dem flachen Land die medizinische Versorgungssicherheit ist – die hängt immer auch mit Entfernungen zusammen, die zurückzulegen sind, um ordentlich medizinisch betreut zu werden. Der gesellschaftspolitische Sprengstoff dieses Aspekts ist aufgrund der akuten Finanzprobleme bereits erheblich.

