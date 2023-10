Landtagswahlen: Söder lacht, Rhein aber auch

Die Unionsparteien triumphieren bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. SPD und FDP stecken Niederlagen ein – mit Folgen für die „Ampel“?

Markus Söder fühlt sich als Sieger, trotz leichter Verluste träumt er sicher von der Kanzlerkandidatur. Er weiß (mit den erstarkten Freien Wählern) Bayern fest in der Hand, das Land ist politisch noch „rechter“ geworden. Die Diskussion um das Schulpamphlet hat Hubert Aiwanger nur genutzt. Perfide, wie er den Skandalvorwurf zu seinen Gunsten drehte. Dass das Gespann Söder/Aiwanger die AfD einhegen kann, blieb indes ein frommer Wunsch. Allein die Grünen halten in Bayern noch eine kleine „linke“ Fahne hoch, die SPD ist in die Bedeutungslosigkeit gerutscht.

Während der Freistaat also tiefschwarz erscheint, dürfte die CDU in Hessen weiter auf die Grünen setzen. Das ist ein Kontrapunkt zu dem Mantra von Merz und Söder, wonach die Grünen der Hauptgegner sind. Boris Rhein stellt sich zugleich als neues Gesicht für die Union im Bund vor. Söder wird das nicht gefallen, Merz auch nicht.

Die „Ampel“ wurde abgestraft

Für die SPD waren die Wahlen erneut ein Tiefschlag. Nancy Faeser von Berlin aus ins Rennen zu schicken, war ein großer Fehler. Sie ist nun von Kanzler Scholz abhängig, der jetzt im wichtigen Innenministerium (Thema Migration!) mehr zu sagen haben dürfte.

Unterm Strich straften die Wahlen die „Ampel“ gehörig ab: Nicht überraschend, doch noch sind wir erst in der Mitte der Legislatur.

Wie reagiert die FDP?

Besonders bitter war der Sonntag für die Freidemokraten. Ausgerechnet die FDP, die innerhalb der „Ampel“ die meisten Vorhaben torpediert hatte und auf diese Weise für sich werben wollte, ist nur noch bedeutungslos. Man darf gespannt sein, welche Lehren der sonst selbstbewusste Christian Lindner daraus zieht: Bleibt er Parteichef? Oder weiter so mit Opposition in der Koalition, oder doch die Einsicht zu mehr Gemeinsamkeit?

Letzteres ist anzuraten, denn die AfD hat sich als drittstärkste Kraft in den Parlamenten etabliert. Sie kann nur durch gute Politik kleingehalten werden – und wenn die anderen Parteien nicht über die Stöckchen der Radikalen springen.

