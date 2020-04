Nun kommt die Maskenpflicht doch - Ein Krisendurcheinander

Die Landesregierung hat nach langem Zögern gehandelt: Ab 27. April gibt es auch in Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht. Und sie ist richtig.

Das zögerliche Einscheren in die Linie der Bundesländer, die eine Maskenpflicht verordnet haben, passt zur generellen Linie der Landesregierung. Ministerpräsident Laschet treibt Lockerungen voran wie kein anderer Länderchef. Weitere Einschränkungen der Bürger will er nicht.

Druck aus den Kommunen

Dabei bringt er seine Minister in peinliche Situationen. Zuerst Schulministerin Yvonne Gebauer, die voreilig eine Öffnung der Schulen in Aussicht stellte. Nun den bodenständigen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der noch am Montag eine Maskenpflicht ablehnte; mit dem Hinweis darauf, dass nicht ausreichend Masken zur Verfügung stünden.

Nun kommt die Maskenpflicht doch, und sie ist richtig. Wenn mehr Menschen auf der Straße sind, braucht es mehr Schutz. Dass die Landesregierung zu dieser einleuchtenden Maßnahme durch den Druck aus den Kommunen gezwungen werden musste, ist allerdings ein Zeichen für unsolides Krisenmanagement.