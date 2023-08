Krieg und Frieden: Wenn Bürgermeister an der Türe klingeln

Vor knapp 400 Ehrenamtlern hat der Essener OB in der Funke-Zentrale bewegend an den Unterschied zwischen Krieg und Frieden erinnert.

Endlich Wochenende! Viele Menschen an Rhein und Ruhr freuen sich auf ein wenig Sonnenschein, auf zwei freie Tage, aufs Feiern am See, auf dem Schützenplatz oder beim Pfarrfest. Es ist gut und richtig, das Leben zu genießen. Es kommen schnell genug wieder Zeiten, in denen wir uns daran erinnern, dass das nicht selbstverständlich ist.

Auf diese zwei verschiedenen Lebenswirklichkeiten in Europa hat jetzt Essens Oberbürgermeister hingewiesen. Thomas Kufen war zu Besuch bei einem Ehrenamtsabend bei uns im Verlag. 14 Initiativen präsentierten ihre gemeinnützige Arbeit für ein gutes Zusammenleben in der Stadt. In seinem Grußwort erzählte Essens OB von einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Oleksandr Tretyak aus der ukrainischen Großstadt Riwne. Tretyak berichtete, dass er es sich zur Aufgabe gemacht hat, persönlich den Familien die Nachricht zu überbringen, wenn ein Sohn an der Front gefallen ist. Sehr oft klingelt er nun an einer Tür. Und wenn die Bewohner dann öffnen und sie sehen den Bürgermeister, dann wissen sie gleich, dass ihr Leben nie wieder so sein wird wie früher.

Für Frieden, Freiheit und Demokratie muss man kämpfen

Dann erzählte Thomas Kufen, wie es ihm ergeht, wenn er an einer Haustür in Essen klingelt. Dann sind alle voller Freude, machen lachend Selfies, es hängen Girlanden im Wohnzimmer und es wird Schwarzwälder Kirschtorte serviert und schon mal ein Schnäpschen eingeschenkt ... Bei uns an Rhein und Ruhr kommt der Bürgermeister, wenn Diamantene Hochzeit oder 100. Geburtstag gefeiert wird. In der Ukraine kommt er, wenn ein junger Mensch gestorben ist.

Der Essener Oberbürgermeister hat das erzählt, um die Zuhörenden an jenem Abend daran zu erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Frieden bei uns ist. Und Demokratie. Und Freiheit. Und dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen, dass es bei uns so bleibt – und auch dafür, dass auch unsere Welt gerechter wird.

Und damit hatte der OB dann die Brücke geschlagen zu den vielen Ehrenamtlern, die sich in seiner Stadt um die kümmern, die schwächer sind als andere. Jeder kann was dafür tun, dass die Welt besser wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung