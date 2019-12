Das Festhalten von Politikern an ihren Ämtern nimmt zu - was für das Ansehen der Politik insgesamt aber fatale Folgen hat.

Konsequenzloses Versagen im Amt

Nach dem GSG9-Desaster beim Anti-RAF-Einsatz in Bad Kleinen 1993 zog der damalige Bundesinnenminister Rudolf Seiters Konsequenzen und trat zurück. Im Zuge der BSE-Krise verloren 2001 die damaligen Minister für Gesundheit, Andrea Fischer, und Landwirtschaft, Karl-Heinz Funke, ihre Jobs. Das Verständnis für die Übernahme politischer Verantwortung hat sich seitdem dramatisch verändert.

Heute klebt in Nordrhein-Westfalen mit Peter Biesenbach ein Justizminister trotz einer Vielzahl von Pannen in seinem Verantwortungsbereich an seinem Posten: Seien es die lückenhafte Unterrichtung des Parlaments im Fall des Todes eines jungen Kurden in der Klever JVA, die katastrophalen Versäumnisse der Klever Staatsanwaltschaft im Missbrauchsskandal oder das dubiose Vorgehen des Ministers selbst in der sogenannten Hacker-Affäre.

Politische Ämter beinhalten auch immer Risiken

Auf Bundesebene weigert sich Verkehrsminister Andreas Scheuer, Konsequenzen aus dem Maut-Debakel zu ziehen, das den Steuerzahler Hunderte Millionen kostet. Stattdessen lässt er Akten nachträglich als geheim einstufen – und kommt damit ungeschoren davon.

Die heutige EU-Kommissionspräsidentin und frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen übernimmt keine politische Verantwortung für die fragwürdige und möglicherweise rechtswidrige Vergabe von Beraterverträgen in Millionenhöhe in ihrem früheren Haus; auch nicht dafür, dass Daten aus ihrem Handy gelöscht wurden.

Wer ein politisches Amt übernimmt, geht immer das Risiko ein, für das Fehlverhalten anderer verantwortlich gemacht zu werden. Dass immer seltener die richtigen Konsequenzen gezogen werden, schadet dem Ansehen der Politik.