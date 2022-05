DB-Wasserstoffzug: Klimaschutz verträgt kein Bummelzugtempo

Der Wasserstoffzug der Bahn ist da. Eine gute Idee, aber auch ein Beleg dafür, dass es bisher beim Klimaschutz an Tempo fehlt.

Die Bahn will grün werden. Das ist gut. Doch dauern soll das bis zum Jahr 2040. Das ist schlecht. Denn der Auftrag, das Klima zu schützen, verträgt kein Bummelzugtempo.

Noch immer sind auf Hunderten von Trassen dieselbetriebene Schienenfahrzeuge unterwegs, die die Luft verpesten. Das Klimaproblem der Bahn wird gerade auf den Nebenstrecken offensichtlich. Die Elektrifizierung kommt, vorsichtig formuliert, eher bescheiden voran.

Nur ein vages Licht am Ende des Tunnels

Insofern versprechen solche Präsentationen, wie wir sie jetzt in Krefeld erleben durften, buchstäblich Licht am Ende des Tunnels. Man wundert sich freilich, dass das klimafreundliche Gefährt erst im kommenden Jahr in den Testbetrieb gehen wird und dann 2024 tatsächlich regelmäßig Fahrgäste zusteigen dürfen. Immerhin schaut man sich bei der Bahn zwar um, was sonst noch geht – Batteriezüge zum Beispiel oder Fahrzeuge, die mit alternativen Kraftstoffen betankt werden können –, doch das hat leider alles irgendwie nur Laborstatus.

Zu spät dran

Es ist noch ein weiter Weg, bis solche Klimaschonzüge im großen Stil durch die Republik sausen werden. Irgendwie wird man den Eindruck nicht los, dass die Bahn spät dran ist. Aber das kennt man ja.

