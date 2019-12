Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Spazierfahrt für PSA und Fiat Chrysler

Die Fusion des französischen PSA-Konzerns mit Fiat Chrysler Automobile (FCA) zeigt, unter welchem Druck die Branche steht. Kooperationen bei den großen Themen Elektrifizierung, Autonomes Fahren und neue Mobilität sind in der Branche längst die Regel.

PSA und FCA gehen einen Schritt weiter und hoffen auf eine Win-Win-Situation. Fiat und Chrysler hinken bei der Elektromobilität meilenweit hinterher. PSA mit den Marken Peugeot, Citroën, DS und Opel ist hier deutlich weiter. In vier Jahren will Opel die gesamte Flotte auch elektrifiziert anbieten. Das Thema Brennstoffzelle steht in Rüsselsheim ganz oben auf dem Zettel, wenn es um Nutzfahrzeuge geht. Die Kosten für eine eigene Batteriezellenfertigung in Kaiserslautern auf mehrere Schultern zu verteilen, wäre gut.

Die Megatrends mit hohem Tempo zu verfolgen, kostet sehr viel Geld. Größe kann hier helfen.

Peugeot und Co. erhoffen sich mit dem Zusammenschluss leichteren Zugang zum US-Markt. Dafür müssen die Modelle allerdings überzeugen, allein der Marktanteil von Chrysler hilft hier nicht.

Die Frage bei einer Fusion ist immer, wer oder was bleibt auf der Strecke? Dass Opel-Chef Michael Lohscheller vor allem Chancen sieht, überrascht nicht. Die deutsche Marke befindet seit der Übernahme durch PSA vor gut zwei Jahren in einem harten Restrukturierungsprozess, der am Ende etwa ein Drittel der ehemals 35.000 Jobs gekostet und hohe Wettbewerbsfähigkeit gebracht haben dürfte.

Der PSA-Konzernchef Carlos Tavares wird woanders Schwierigkeiten bekommen: Einschnitte in italienischen Werken durchzusetzen. Hier trifft unbändiges Selbstbewusstsein des Portugiesen auf italienische Emotionalität und Stolz – das wird die Nagelprobe und ungleich schwieriger als die Opel-Übernahme werden. Eine Spazierfahrt wird es auf keinen Fall.

