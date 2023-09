Keine Feinde an die Macht

Die AfD hat die OB-Wahl im thüringischen Nordhausen nicht gewonnen. Nichtsdestotrotz muss die Demokratie wehrhaft gegen Rechtsextremisten bleiben.

Muss unsere Demokratie wirklich alles ertragen und zulassen? Diese Frage stellt sich nicht erst mit der OB-Wahl in Thüringen. Wäre es in Ordnung gewesen, wenn ausgerechnet ein Rechtsextremist in einem hohen demokratischen Amt wirken darf? Und was wäre, wenn es immer mehr werden?

Als vor 75 Jahren der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee unser Grundgesetz vorbereitete, da hatten die Delegierten die Schrecken der Nazi-Herrschaft eben erst überlebt. Nie wieder sollte es möglich sein, dass eine Partei die Macht an sich reißt und die Demokratie zur Diktatur verwandelt. Das war und ist ein Kerngedanke unserer Verfassung.

Und darum hieß es später im Artikel 21 des Grundgesetzes: „Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.“

Wenn man der Thüringer AfD zuhört, kommt man ziemlich schnell darauf, dass die Partei für die Ideen unseres Grundgesetzes nur Verachtung übrig hat. Sie wird vom Verfassungsschutz beobachtet, die meisten ihrer Protagonisten gelten als rechtsextrem – also als Feinde unseres Gemeinwesens. Daher darf man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn sich nun die ersten Extremisten im Staatsgefüge einnisten.

Unsere Demokratie muss wehrhaft sein, so verlangt es das Bundesverfassungsgericht. Das hat nichts damit zu tun, dass viele Menschen die aktuelle Politik nicht gut finden und ihren Unmut äußern. Das alles gehört zur wichtigen politischen Auseinandersetzung. Aber es darf nicht sein, dass die Feinde unserer Ordnung zur Macht streben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung