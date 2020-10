Keine blütenweiße Weste mehr

Wer schon mal zu Hause eine Raufasertapete gestrichen hat und die Farbe abtönen wollte, der weiß genau: Ein kleiner Tropfen Schwarz reicht aus, um zwölf Liter blütenweißer Farbe zu brechen. Daran musste ich gestern denken, als ich dem Bundesinnenminister zuhörte. Selbstverständlich steht die weitaus größte Zahl der Polizistinnen und Polizisten fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Aber nicht alle. Und weil die wenigen ihr rechtsextremes Unwesen treiben konnten, trägt die Polizei als Ganzes keine weiße Weste unter ihrer Uniformjacke.

Die Polizei ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn zum politischen Spektrum in Deutschland das Erstarken von Parteien am rechten Rand gehört, dann wird sich dieser Trend auch in der Besatzung von Polizeiwachen und Streifenwagen widerspiegeln. Da gilt für Polizei und Gesellschaft dann das gleiche Recht: Man darf rechts sein. Aber niemand darf Straftaten begehen und Positionen vertreten, die mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren sind. Erst recht nicht bei staatlichen Behörden, die für den Schutz von Bürgern und Verfassung von Amts wegen zuständig sind und darauf einen Eid geschworen haben.

Es braucht Zivilcourage, um Kollegen anzuzeigen

Jeder einzelne Fall sei eine Schande, hat der Minister gestern gesagt. Das stimmt. Aber es geht inzwischen leider um viele einzelne Fälle. Und um viele Beamte mehr, die davon möglicherweise etwas mitbekommen haben, aber aus falsch verstandenem Korpsgeist lange geschwiegen haben. Es braucht Zivilcourage, um Kollegen ins Wort zu fallen oder diejenigen anzuzeigen, die menschenfeindliche Bilder und rechte Parolen in Chatgruppen posten. Aber gerade diesen Mut, dieses Eintreten muss man von Polizisten doch erwarten. Von wem denn sonst?!

Es geht nicht darum, eine Berufsgruppe unter Generalverdacht zu stellen. Aber die alten und die vielen neuen Verdachtsfälle in NRW zeigen, dass es wichtig ist, genauer hinzuschauen. Sind junge Menschen, die als Polizeibeamte jeden Tag mit den Problemfällen der Gesellschaft konfrontiert sind, vielleicht besonders empfänglich für die dumpf-braunen Parolen der Rechtspopulisten? Vom Bund Deutscher Kriminalbeamter war gestern deshalb der Ruf nach einer wissenschaftlichen Studie über Rassismus und Extremismus in den Behörden zu hören. Jeder einzelne neue Fall ist ein schwerwiegendes Argument für eine solche Untersuchung. Den Polizisten sollte nicht bange davor sein. Jedenfalls den allermeisten nicht.