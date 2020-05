Kaufprämie für Autos ist zu wenig nachhaltig

Für die deutsche Wirtschaft ist die Automobilindustrie absehbar unverzichtbar. Das bedeutet aber nicht, dass Kaufprämien für den deutschen Markt zwingend notwendig und richtig sind.

Es ist kein Zufall, dass VW voll auf den chinesischen Markt abzielt. Hier liegt großes, vielleicht das größte Potenzial für die Autobauer und für deren Zulieferer. Auch Amerika ist ein riesiger Markt – sofern Abschottungspolitik nicht dauerhaft Einzug hält – und deutsche Autobauer Mobilität von morgen überzeugend mitgestalten. Der deutsche Markt ist dagegen vergleichsweise überschaubar.

Und: Die Branche befand sich bereits in einer schwierigen Umbruchphase, lange bevor die Sorge vor einem Virus zum Stillstand der Bänder führte. Politik hier wie in China hat die Zeichen auf E-Mobilität gestellt. Deutsche Autobauer sind Getriebene von Visionären wie Elon Musk und den Innovatoren von Google, Apple und Co. Dagegen hilft auf Dauer keine Kaufprämie. Eher Anreize, mehr und schneller in Forschung und Entwicklung zu investieren, den Produktionsstandort Deutschland mit hunderttausenden Jobs durch Modernisierung zu sichern. Steuerliche Absetzbarkeit wäre denkbar.

Das von der Regierung angedachte, befristete Corona-Konjunkturprogramm für alle sollte lieber bestmöglich ausgestattet werden, als Steuergelder mit der Schubkarre an Autokäufer zu verteilen.