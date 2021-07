Junge Menschen impfen: Studie in Siegen hilft uns allen

Die Impfstudie mit jungen Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein wird wichtige Erkenntnisse liefern, sagt Michael Koch.

Ein Dankeschön an den Kreis Siegen-Wittgenstein, an alle Wissenschaftler und Mediziner, die die groß angelegte Studie für die 15- bis 34-Jährigen angestoßen haben. Wenn wir etwas in dieser Pandemie brauchen, dann sind es wissenschaftliche Erkenntnisse und eine hohe Impfquote. Beides kann mit dieser Studie erreicht werden. Die jungen Menschen, die daran teilnehmen, sind keine Versuchskaninchen – der Impfstoff von Biontech ist eingehend geprüft und für diese Altersgruppe zugelassen. Aber es gibt eben noch nicht die allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die nun mal mehr Daten für eine solche benötigt. Die Studie aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein hat also das Zeug, ein weiteres entscheidendes Puzzlestück dafür zu sein.

Mit einer gesicherten Datenlage und womöglich einer allgemeinen Empfehlung der Stiko kann Deutschland auch dem Ziel näher kommen, das die Pandemie wahrscheinlich beenden könnte: Eine Impfquote von bis zu 85 Prozent, von der die Experten sprechen. Und die werden wir nur erreichen, wenn jetzt so viele junge Menschen wie eben möglich die Chance nutzen und sich impfen lassen.

Die Studie wird aber noch mehr Erkenntnisse bringen. Sie wird die Folgen der Pandemiebekämpfung für Jugendliche noch deutlicher zeigen. Und damit auch weitere Fakten liefern, um künftig in so einer Krisenlage die unterschiedlichen Interesse besser abzuwägen: Schädigt die Schließung von Kitas, Schulen und Universitäten die Jungen so unverhältnismäßig stark, dass wir eher mit dem Virus werden leben müssen, als dass wir noch einmal einen Bildungs-Lockdown verhängen?

Hoffentlich machen viele junge Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein mit, um diese Fragen besser beantworten zu können. Es hilft uns allen.