Jetzt braucht es einen Booster für die Bildung

Im Interview hat die Bundesbildungsministerin Schüler aufgefordert, für mehr Bildung zu streiken. Das ist grotesk. Sie hat es selber in der Hand.

In Deutschland diskutieren wir darüber, ob es im Winter in Klassenräumen zu kalt werden könnte, wenn wegen Corona das Fenster aufbleiben muss. Und ob die Maske beim Unterrichten hinderlich sein könnte und dass man beim Energiesparen auf keinen Fall bei Bildungseinrichtungen anfangen dürfe. Für die Sorgen derer, die das so vehement vortragen, kann man mit etwas Mühe durchaus Verständnis aufbringen. Es kann einen aber auch selbst eine ganz andere Sorge beschleichen: Arbeiten sich unsere Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker eigentlich an den richtigen Fragen ab?

Unser Technologievorsprung und unser Wohlstand wurden bekanntermaßen in den 50er- und 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts von Menschen aufgebaut und erhalten, die als Kinder selbst Kohlen mitgebracht haben, damit Klassenzimmer ein wenig geheizt werden konnten. Trotzdem ist es vorwärts gegangen, weil doch jeder wusste, dass ihm vom Staat nichts geschenkt wird und dass es Anstrengung und Ehrgeiz braucht, um für alle ein Gemeinwesen aufzubauen und für sich und seine Familie ein gutes Auskommen zu verdienen.

Das Ziel: Einen ansehnlichen Rest von Wohlstand in Deutschland bewahren

Die Herausforderung, vor der Deutschland heute steht, ist der Wettbewerb mit China und mit Indien. Wenn die Deutschen einen ansehnlichen Rest von Wohlstand bewahren wollen, geht das nur mit Innovationskraft, mit Spitzentechnologie, mit Erfindungen und Patenten. Und mit mehr Fleiß und weniger „Work-Life-Balance“.

Bildung muss den Spagat schaffen zwischen Integration von Kindern mit anderen Muttersprachen, von Chancengerechtigkeit für Kinder aller sozialer Herkünfte auf der einen Seite – und von Förderung und Ermutigung derjenigen, die mehr leisten wollen und mehr auf dem Kasten haben als andere.

Das erfordert zunächst den politischen Willen, dann aber auch das Geld. Im Interview mit der NRZ hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Jungen und Mädchen ermuntert, in einen Schulstreik für bessere Bildung zu treten. Sie sollte sich stattdessen in der Ampel dafür einsetzen, dass der Bund einen größeren Teil der Finanzierung des Entlastungspakets übernimmt. Damit die Länder, die dafür zuständig sind, in das investieren, was nun mindestens genauso dringend notwendig ist: in einen Booster für Bildung und Zukunft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung