Jeck in schlimmen Zeiten

Mit den Umzügen am Rosenmontag erreicht der Karneval seinen Höhepunkt. Darf man in Zeiten des Krieges fröhlich feiern? Ja klar!

Darf man in diesen Zeiten Karneval feiern? Das wurden die Oberjecken im Vorfeld der tollen Tage immer wieder gefragt. Stimmt schon: Die Ereignisse und die Schlagzeilen drücken mit Wucht auf das Gemüt. Wenn man die Bilder aus dem Osten der Ukraine sieht, rührt das Schicksal der Familien zu Tränen, und die Sinnlosigkeit und das Gefühl von Ohnmacht lassen die Wut aufsteigen. Kann man schunkeln an einem Tag, an dem nicht weit von uns im Osten wieder Dutzende von Menschen von Granatsplittern zerfetzt werden? Gestern Morgen sah ich einen jungen Mann in der U-Bahn. Er war wohl auf dem Weg zum Kö-Treiben nach Düsseldorf oder zum Veedelszoch in Köln. Er trug einen Tarnanzug mit Düsenbomber-Sticker und „Airforce“-Aufschrift. Das fiel mir auf, und ich fand das irgendwie unpassend in diesen Tagen. Ist das wirklich unpassend?

Und hier in NRW leben mitten unter uns gerade viele Menschen, die um ihre Angehörigen bangen, die in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien sind. Bleibt einem angesichts der vielen Tausend Toten, der Zerstörung und der Tränen da nicht der Karnevalsschlager vom Krokodil und der Prinzessin im Halse stecken?

Es gehört zum Karneval, dass man den Mächtigen ungeschminkt die Wahrheit sagt

Nein, das bleibt er nicht. Und das ist auch gut so. Die Menschen sind so gestrickt, und es gehört historisch gesehen sogar zum Karneval dazu, dass man sich im Rheinland eine Auszeit von den Sorgen und den Mühen des Alltags gönnt. Und es ist Tradition bei uns, dass man den Mächtigen am Rosenmontag ganz ungeschminkt die Wahrheit sagt.

Und so werden heute wieder viele in ganz Deutschland darauf gucken, wie Wagenbau-Narr Jacques Tilly in Düsseldorf den Mächtigen den Spiegel vorhält. Wie kann man zum Krieg einen Mottowagen bauen, wie den Kriegsherrn im Kreml der Lächerlichkeit preisgeben?

Bald werden wir es wissen. Und auch die NRZ wird mit einem politischen Wagen durch die Landeshauptstadt rollen. Gönnen wir uns die Fröhlichkeit, den kleinen Ausflug von den Sorgen. Heute ist endlich Rosenmontag. Und am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Der Krieg und das Leiden der Menschen im Erdbebengebiet aber nicht. Leider.

