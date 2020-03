Dass die öffentliche Hand nicht die beste ist, Unternehmen zu führen, haben die Ruhrgebiets-Kommunen bei der Steag eindrucksvoll bewiesen. Die Vorbehalte waren groß, als Essen, Bochum, Dortmund, Duisburg, Oberhausen und Dinslaken den Energiekonzern kauften. Was die Städte mit Kraftwerken in Kolumbien und auf den Philippinen wollen, war kaum zu vermitteln. Dabei geriet nicht das Auslandsgeschäft zum Problem, sondern die deutsche Energiewende. Darauf schnell und entschlossen zu reagieren, war am Sechser-Stammtisch der Städte nicht möglich – und genau das vorhersehbar.

Die Probleme der Steag werden nicht kleiner, sondern durch die vom Staat geplante Abschaltung aller Steinkohlekraftwerke bis 2033 noch größer. Deshalb ist es höchste Zeit, dass die fünf abtrünnigen Städte aussteigen. Sie waren dem Unternehmen keine guten, weil oft zerstrittenen Eigentümer. Mit der Verzögerung des Verkaufs ihrer Anteile haben sie der Steag auch noch wertvolle Zeit in einer existenziellen Phase geraubt. Sie braucht dringend einen neuen Investor, der etwas vom Energiegeschäft versteht.

Ob die Dortmunder Stadtwerke auf Dauer dabei bleiben, ist momentan zweitrangig. Als einzige Eigner, der noch an die Steag glauben, werden die Dortmunder bei der Suche nach einem Investor dringend gebraucht.