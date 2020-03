Handwerk und Industrie vereint die Klage über fehlenden Nachwuchs, während sich die Hochschulen seit Jahren wachsender Beliebtheit erfreuen. Doch die wiederkehrende Debatte über einen „Akademisierungswahn“ gehört beendet. Ein ökonomisch erfolgreiches Land darf Berufsbildung und Hochschulstudium nicht als Gegensätze denken, sondern als sich ergänzende Möglichkeiten, die sich möglichst reibungslos verknüpfen lassen sollten.

Berufserfahrung als Türöffner

Daher ist es eine gute Nachricht, dass mittlerweile 62.000 Menschen mit dem Ticket „Beruflich Qualifiziert“ ein Hochschulstudium aufgenommen haben. Sie bringen Berufserfahrung mit in den Hörsaal, Verständnis für die Arbeitswelt und nicht zuletzt einen erlernten Pragmatismus, der vielen Studierenden fehlen muss. So gesehen ist jeder Student ohne Abi ein Gewinn für die Hochschule. Daher ist es wichtig, dass Berufserfahrung ein Türöffner für ein Hochschulstudium ist.

Noch viel Luft nach oben

Vor zehn Jahren eingeführt, entwickelte sich das Studium ohne Abi zum Erfolgsmodell. Doch der Schwung der ersten Jahre scheint erlahmt. Wenn in NRW nur vier Prozent aller Erstsemester ohne Abi in den Hörsaal kommen, gibt es noch viel Luft nach oben. Das zeigen auch die raschen Steigerungsraten in anderen Bundesländern. Es wird Zeit, die Zugangsregeln zu vereinfachen und die Informationen zu verbessern. Damit sich nicht immer noch so viele Leute wundern, dass es das überhaupt gibt.