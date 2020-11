EU-Politik Blockade: Polen und Ungarn stürzen EU in eine Krise

Wie stark nationale Egoismen den Gedanken von Solidarität zunichte machen können, zeigen Orban und Morawiecki. Sie blockieren Corona-Hilfen.

Es ist eine gute Nachricht, wenn nun ein weiteres Pharma-Unternehmen einen Impfstoff gegen das Corona-Virus auf den Markt bringen will. Und man darf vermuten, dass weitere folgen werden. Die Menschen in aller Welt benötigen solche positiven Perspektiven in diesen Zeiten sehr. Denn sie geben endlich ein wenig Hoffnung.

Weltweite Sturm auf Impfstoffdosen hat längst begonnen Noch-Präsident Trump wird sich bestimmt ärgern, dass die neueste Impfstoff-Nachricht aus seinem eigenen Land stammt. Zu gern hätte er dies noch vor der Wahl als seine eigene Errungenschaft in die Welt posaunt und dabei den Stoff für „America First“ reserviert. Es ist gut, dass es nicht so gekommen ist. Pandemie Corona-Impfstoff von Moderna – Lagerung soll leicht sein Derweil hat der weltweite Sturm auf die Dosen längst begonnen, auch wenn sie noch gar nicht genehmigt und abgefüllt sind. Es wird kaum möglich sein, die Impfungen einigermaßen gerecht auf alle Länder zu verteilen. Zu groß sind die nationalen Interessen, zu groß die Unterschiede zwischen reichen und armen Staaten. Man ahnt bereits, wie unsozial das Rennen ausgehen wird und welche Geschichten und Gefühle sich daraus entwickeln werden. 1,8 Billionen Euro schwere Hilfspaket steht auf der Kippe Wie stark nationale Egoismen den guten Gedanken von Solidarität zunichte machen können, zeigen gerade die Regierungschefs von Ungarn und Polen . Weil die EU ihre Finanz-Überweisungen künftig an rechtsstaatliches Verhalten in jenen Ländern knüpfen will, reagieren die beiden Osteuropäer nun bockig, und sie verweigern die europäischen Corona-Hilfen. Das 1,8 Billionen Euro schwere Hilfspaket steht damit auf der Kippe. Dass Viktor Orban und Mateusz Morawiecki damit vor allem die Menschen in Spanien oder Italien hart treffen, scheint die beiden nicht zu interessieren. Ungarn und Polen stürzen Europa damit erneut in eine Krise, die gerade jetzt kein Mensch gebrauchen kann. Ihr selbstsüchtiges Gebaren darf die EU nicht tolerieren.