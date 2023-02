Kommentar Heizpilze auf der Restaurantterrasse: Luxus in Krisenzeiten

Die Beheizung der Außengastronomie sorgt immer wieder für Diskussionen – Verboten werden die Heizpilze aber nur selten.

Das Thema Energiesparen wird in absehbarer Zeit nicht an Relevanz verlieren. Vielerorts gibt es schon jetzt Maßnahmen, die kaum auffallen, aber einen wichtigen Beitrag leisten. Heizungen in öffentlichen Innenräumen werden leicht runtergedreht, Gebäudebeleuchtungen werden abgeschaltet, Schwimmbäder senken die Wassertemperaturen.

Da wirkt es umso widersinniger, mit Strom und fossilen Brennstoffen zu beheizen. Klimafreundlichere Alternativen, wie Holzpellet-Heizpilze sucht man an den meisten Lokalen vergeblich – kein Wunder, sie kosten um ein Vielfaches mehr und sind aufwändiger zu betreiben. Ein Restaurant, dass auf das Heizen der Terrasse verzichtet, riskiert, Kunden an die Konkurrenz von nebenan zu verlieren.

Den Betrieben kann also nur bedingt ein Vorwurf gemacht werden. Vielmehr stehen die Kommunen in der Verantwortung, einheitliche Regeln zu schaffen. Es ist schön, dass wir uns nach langen Corona-Jahren wieder treffen können, auch draußen. Aber eine Wolldecke tut es doch auch. Und der wärmere Frühling steht ja schon vor der Tür.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung