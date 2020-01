Der Anlass, der zu einem Untersuchungsausschuss „Hacker-Affäre“ führte, ist im Grunde eine Posse: Die Ministerin Christina Schulze Föcking glaubte, Hacker hätten sich Zugriff auf ihr Heim-Netzwerk verschafft. Tatsächlich hatte bloß ein Familienmitglied den falschen Knopf gedrückt. Die Ministerin ist längst nicht mehr im Amt, die Affäre ist eigentlich von gestern, und die Sorgen und Nöte der NRW-Bürger berührt diese Untersuchung sowieso nicht.

Und dennoch beschäftigt die aberwitzige Geschichte um einen Angriff, der keiner war, den Landtag weiter. Begleitet uns diese „Hacker-Affäre“ etwa noch durch die ganzen 20-er Jahre? Ein Ende scheint nicht in Sicht: Norwich Rüße (Grüne), sagte anlässlich der Klage von SPD und Grünen vor dem Verfassungsgericht zu Recht, im Untersuchungsausschuss sei aus der „Causa Schule Föcking“ längst eine „Causa Biesenbach“ um den Justizminister geworden.

Schmerzhaft wie einst der U-Ausschuss "Silvesternacht"

SPD und Grünen gelingt es also, die „Hacker-Affäre“ um immer neue Kapitel fortzuschreiben. Der U-Ausschuss fügt der Regierung beständig Schmerzen zu, so wie einst der Ausschuss zur Kölner Silvesternacht die Regierung Kraft quälte. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Die Regierung hätte offensichtliche Fehler in dieser Affäre vor zwei Jahren einfach zugeben können. Das wollte sie nicht. Und muss nun leiden.