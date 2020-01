Guter Vorsatz 2020: Weniger meckern, mehr mitmachen!

Man stößt an mit einem Gläschen Sekt: Auf ein gutes neues Jahr! Und man nimmt sich vor, sich mehr um die Familie und die Freunde zu kümmern und weniger im Büro zu sitzen. Und dann sitzt man wieder im Büro und arbeitet, statt Zeit mit der Familie zu verbringen und sich um die Freunde zu kümmern. So ist das ja immer mit den Vorsätzen. Und man weiß ja, dass nicht plötzlich alles ganz anders ist, nur weil sich der Kalender von der 19 auf die 20 gestellt hat. Der Komiker Jürgen von der Lippe hat mal ein Lied daraus gemacht, dessen Refrain mir gestern wieder einfiel: „Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da?! Habt ihr auch so gut geschlafen? Na dann ist ja alles klar...“ Frohes neues Jahr also, liebe Sorgen!

Nichts lässt sich leicht verändern! Nicht das eigene falsche Verhalten und nicht die Fehlentwicklungen in der Politik. Im Irak spitzt sich die Lage gefährlich zu. Der Iran zündelt und munitioniert die anti-westlichen Kräfte auf. Dies alles vor dem Hintergrund eines wenig berechenbaren US-Präsidenten im aggressiven Wahlkampfmodus kann aus einem regionalen Scharmützel einen Krieg mit globalen Folgen machen. Da muss einem angst und bange werden.

Wer mit dem Feuer spielt: Das schlimme Unglück im Krefelder Zoo

Bei wohl jeder Silvesterfeier war’s ein Thema: die Forderung nach einem Böllerverbot. Und trotzdem wurden wieder ohne Ende Silvesterraketen in den Nachthimmel geschossen. Es ist nichts Schlechtes daran, wenn die Menschen so froh und spektakulär das neue Jahr willkommen heißen. Nur gut, dass es offenbar keine verirrte Silvesterrakete war, die das verheerende Feuer im Zoo von Krefeld auslöste. Brennenden Fluglaternen sind bei uns schon lange verboten. Aber auch dieser traurige Fall zeigt, dass es immer tragisch ausgehen kann, wenn man mit dem Feuer spielt.

Es gibt Bürger, die haben diesmal dem Klima zuliebe aufs Böllern verzichtet. Es gibt auch Menschen, die steigen der Umwelt zuliebe auf Bahn und Bus um. Dass es noch nicht sehr viele sind, dass die Zahl der Pkw in NRW weiter steigen wird, bedeutet ja nicht, dass das Ziel nicht richtig ist. Aber drohende Verbote allein überzeugen die Menschen nicht. Das Autofahren muss teurer, das Bahnfahren billiger werden. Und es müssen gute Alternativen für die geschaffen werden, die auf das Auto angewiesen sind. Eine Umweltspur bei der Einfahrt in eine Metropole kann ein notwendiger erster Schritt sein. Er wird aber zur reinen Schikane, wenn nicht zugleich Pendlerparkplätze und schnelle Bahnverbindungen geplant und gebaut werden.

Deutschland hat keinen Durchgeknallten an der Regierungsspitze

Aber man will das Jahr nicht gleich mit Wehklagen beginnen. Wer, wenn nicht wir Deutschen, hat viele gute Gründe, zuversichtlich nach vorne zu schauen. Wir haben keine Durchgeknallten und keine notorischen Lügner an unserer Spitze, und die Regierung beginnt gerade wieder, sich nach innerparteilichen Kontroversen zu fangen. Das ist auch notwendig, denn mit der Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr übernimmt Deutschland Verantwortung für ein Europa, das auf frische Impulse wartet.

Es ist gut, gute Sachpolitik einzufordern. Das Jammern in den Talkshows kann einem trotzdem auf den Senkel gehen. Lanz & Co. beklagen lautstark, dass die Parteien nur noch über ihr Personal reden – und sie tun in ihren Sendungen nichts anderes, weil es so schön einfach ist. Es ist gefährlich, die Parteien verächtlich zu machen. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung unserer Politik. Das Grundgesetz will das so, und damit sind wir lange gut gefahren. Es spricht nichts dagegen, dass die Volksparteien SPD und CDU auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden.

Und wer hadert …, der kann mitmachen. Bei der Kommunalwahl in diesem Jahr wird noch am ehesten deutlich, welchen Einfluss der einzelne Bürger auf das Agieren in den Parteien nehmen kann. Das könnte doch ein Vorsatz für 2020 sein: Weniger meckern, mehr mitmachen!