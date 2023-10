Gründung der Wagenknecht - Trennung mit Risiken

Eine linkspopulistische Partei mit einer Galionsfigur wie Wagenknecht könnte erfolgreich sein - wenn der organisatorische Unterbau stimmt.

Sahra Wagenknecht hat den Bruch mit der Linkspartei endgültig vollzogen und mit ihr so viele Bundestagsabgeordnete, dass die Linke ihren Fraktionsstatus verliert. Deutschland hat, Stand heute, keine ernstzunehmende linke Opposition im Parlament mehr. Die Linkspartei liegt 16 Jahre nach ihrer Gründung in Trümmern. Die Trennung der einstigen Parteiikone von ihren früheren Genossen hat sich seit langer Zeit abgezeichnet.

Inhaltlich gab es schon lange kaum noch Schnittmengen zwischen der sozial-konservativen Marxistin und der Partei, der sie im Kern vorwirft, sich vorrangig um die Bedürfnisse von Minderheiten, nicht aber um die der Kernwählerschaft zu kümmern. Das, so Wagenknecht, habe den Aufstieg der AfD befördert. Bei den rechtsradikalen Umfragegewinnern dürfte die Parteigründung tatsächlich für Bauchschmerzen sorgen. Eine linkspopulistische Partei mit einer Galionsfigur wie Wagenknecht könnte sie nicht wenige Wählerstimmen kosten. Wer Protest wählt, gibt seine Stimme möglicherweise mit einem ruhigeren Gewissen einer Partei, die nicht der Hetze und der Verbreitung von Hass verdächtig ist.

Ob das Projekt aber erfolgreich ist, hängt im Wesentlichen davon ab, wie organisierungs- und mobilisierungsfähig die neue Partei sein wird. Sahra Wagenknecht ist nicht dafür bekannt, sich für die politische Kärrnerarbeit zu interessieren. Das Schuften im Maschinenraum überlässt sie anderen. Dass sie es so lange in der Linkspartei ausgehalten und sich und die Genossen gequält hat, lag sicherlich auch am organisatorischen und finanziellen Polster der Partei. In ihrem neuen Bündnis fehlt noch beides.

Schlimmstenfalls droht ihr das Schicksal einer Frau, die vor wenigen Jahren ähnlich präsent wie Wagenknecht in Talkshows war, sich ebenfalls mit ihrer Partei überwarf und eine eigene gründete. Frauke Petry ist in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwunden

