Wasserstoff im Sauerland: Gescheiterte Nagelprobe für NRW

NRW will Wasserstoffregion Nummer eins in Europa werden, hat aber nicht einmal Geld für ein zukunftsweisendes Projekt im Sauerland.

Das Land hat mit der Förderabsage für das in Arnsberg angesiedelte Wasserstoffprojekt HydroNet nicht nur die Projektentwickler mächtig vor den Kopf gestoßen.

Das Entsetzen ist in der Region parteiübergreifend. Es geht hier also nicht darum, billige Punkte auf dem politischen Parkett einzusammeln. Eine Wahl steht schließlich nicht vor der Tür.

Die Sprachlosigkeit am Projekt beteiligter Unternehmen dürfte darin begründet sein, dass man den Draht nach Düsseldorf gerne erhalten möchte. Für Westenergie ist es nicht das einzige Wasserstoff-Projekt, bei dem auf Unterstützung vom Land gesetzt wird. Art und Inhalt der Absage lassen allerdings vermuten, dass auch in Zukunft vom Land viel weniger Anschub für eine Klimawende kommen wird als angekündigt. Vorreiter bei der Wasserstoffwirtschaft in Europa werden zu wollen, klingt euphorisierend und stimmte mitten in der größten Energiekrise der Republik irgendwie optimistisch.

Dieser Tage kauen Ministerialbeamte vermutlich an den Fingernägeln, wenn es darum geht, die Vorlagen für den kommenden Landeshaushalt für ihre Ressorts zu schreiben. Eine echte Nagelprobe also. In Sachen Energiewende im ländlichen Raum ist die misslungen. Die Blicke in Südwestfalen richten sich nun auf Berlin, wo ein grüner Wirtschaftsminister mit seiner hemdsärmeligen Energiepolitik auch manchem vor den Kopf stößt – aber in hohem Tempo etwas bewegt.

Hoffen auf Habeck also.

