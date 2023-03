Für viele Unternehmen zählt: Hauptsache, Subventionen

Evonik baut ein Werk in den USA, weil es dort besser unterstützt wird – ein Beispiel, dass Geld viele Konzerne die Heimatliebe vergessen lässt.

Der Essener Chemiekonzern Evonik baut ein neues Werk in den USA, weil es dort mehr staatliche Subventionen gibt als in Deutschland. Man werde dort investieren, wo es die attraktivsten Angebote gebe, ließ das Unternehmen verlauten – und richtet damit eine Spitze gegen die Landesregierung in NRW wie auch an Berlin.

Es ist eine üble Entwicklung, dass gerade mal wieder die USA, Kanada und Europa um die Ansiedlung von Unternehmen buhlen. In den Konzernzentralen knallen die Sektkorken, wenn man sich die höchsten Subventionen und günstigsten Standorte aussuchen kann.

Staatshilfe aus Düsseldorf und Berlin

Evonik unterschlägt, dass es selbst aus enormen Subventionen (dem Bergbau) hervorgegangen ist und immer wieder Staatshilfe aus Düsseldorf oder Berlin bezogen hat. Dann trotzdem in den US-Bundesstaat Indiana rüberzumachen, hat schon ein gewisses Geschmäckle.

Ob man in der Essener Evonik-Zentrale bedacht hat, dass die USA gerade gegen China einen Wirtschaftskampf führen? Immerhin ist Evonik im Reich der Mitte sehr stark engagiert. Ob die Biden-Regierung das gut findet oder sein eventuell republikanischer Nachfolger? Verlangt Evonik dann wieder Hilfe aus Deutschland?

Beim Geld hört die Liebe zum Heimatland auf

Besonders in Konzernen ist das Feilschen um staatliche Subventionen sehr ausgeprägt. Die Vorstände geben sich zwar gern staatsmännisch, doch beim Geld hört die Liebe zum Heimatland dann oft auf. Dieses Lavieren ist kleineren Firmen gar nicht möglich, weil ihnen internationale Kontakte fehlen.

Nicht zuletzt sind fast alle Unternehmen schnell dabei, wenn es um das Umlegen von steigenden Kosten geht. Jeder Verbraucher hat das in den vergangenen Monaten erlebt. Nachvollziehbar ist die Höhe vieler Preise aber oft nicht. Sich dann hinzustellen und vor der Lohn-Preis-Spirale zu warnen, wenn Mitarbeiter mehr Lohn und Gehalt verlangen, kann man nur kühn oder unverfroren nennen.

